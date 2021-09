Anciens du Bayern Munich : Mario Gomez en pourparlers pour un poste au RB Leipzig

Selon un nouveau rapport de Bild, l’ancien attaquant du Bayern Munich et du VfB Stuttgart, Mario Gomez, est en discussion avec Oliver Mintzlaff concernant un rôle potentiel au sein du Red Bull Sports Group.

Bien qu’il y ait un poste de directeur sportif vacant au RB Leipzig, ce n’est pas le rôle spécifique qui est discuté pour Gomez. Actuellement, Gomez apprécie le travail d’expert pour Amazon Prime pour les matchs de la Ligue des champions.

Plus précisément, Gomez serait responsable de la mise en réseau et du développement des clubs sous l’égide du groupe Red Bull : RB Leipzig, RB Salzburg, New York Red Bulls et Red Bull Brasil. Son expérience en Bundesliga pendant plus de 14 ans fait de lui un candidat de choix pour Mintzlaff et le groupe Red Bull, mais l’ancien attaquant du Bayern a reçu des offres d’autres clubs en Allemagne. Ce qui aide le cas de Red Bull, c’est sa relation de longue date avec Mintzlaff. Il est cadre dans le cabinet de conseil de Gomez, Ferber, pour lequel il s’est occupé de Gomez et de ses transferts tout au long de sa carrière. En raison de cette relation déjà existante, Gomez a toujours été un point de contact pour Mintzlaff.

Gomez n’est pas pressé

Malgré les liens avec un nouveau rôle avec le groupe Red Bull aux côtés de Mintzlaff, Gomez ne voulait rien confirmer pour l’instant. Dans une récente interview avec le Stuttgarter Zeitung et le Stuttgarter Nachrichten (via SPOX), Gomez a déclaré qu’il ne voulait rien forcer pour le moment, mais a définitivement confirmé qu’il ne voulait pas accepter un poste de direction. “Ce qui est clair, c’est que le football me manque parce que j’y joue depuis plus de vingt ans. Que c’est le domaine dans lequel je connais mon chemin et où je peux me trouver », a-t-il expliqué.

Gomez a également déclaré qu’il ne voulait pas faire un retour au VfB Stuttgart, où il a commencé et a passé une bonne partie de sa carrière de joueur. “Le VfB est très bien positionné sur le plan sportif en ce moment et donc cette question ne se pose pas pour moi”, a-t-il déclaré. Son ton pourrait être différent s’il y avait un besoin dans un certain domaine de leur département sportif ou de leur front office, mais dans ce sens, le groupe Red Bull a plus de sens s’il accepte, en fait, un rôle là-bas.