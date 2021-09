Anciens du Bayern Munich: Mario Gotze révèle à quel point Jurgen Klopp était malheureux lorsqu’il a quitté le Borussia Dortmund

Le premier passage de Mario Gotze au Borussia Dortmund était un prélude coloré à ce but qu’il a marqué pour l’Allemagne au Maracanã à Rio de Janeiro au Brésil en 2014. De 2009 à 2013, Gotze était l’un des jeunes talents les plus prometteurs de Dortmund parmi une équipe de Dortmund qui a défié les chances sous Jurgen Klopp de remporter le titre de Bundesliga en 2011 et 2012, ainsi que le DFB-Pokal en 2012.

Gotze a cependant pris la décision de transférer de Dortmund au Bayern en 2013 et son temps avec Die Roten n’était pas exactement couvert de gloire avant de retourner à Dortmund en 2016. Son transfert au Bayern n’a pas non plus été très bien pris par une majorité de fans de Dortmund à l’époque. Même Klopp était contrarié par la décision de Gotze de quitter Dortmund pour le Bayern, comme Gotze l’avait récemment révélé dans un épisode du podcast “433: The Home of Football” (via Sport Bild).

Dans l’épisode du podcast, Gotze se souvient que le front office de Klopp et Dortmund ne l’a pas bien pris lorsqu’il leur a dit qu’il avait pris la décision ultime de transférer au Bayern. « J’en ai parlé à l’entraîneur (Klopp), au directeur général (Hans-Joachim Watzke) et au directeur sportif (Michael Zorc). Ils n’étaient pas contents », a-t-il révélé. À l’époque, le Bayern avait activé la clause libératoire de 37 millions d’euros du contrat de Gotze à Dortmund pour le signer, ce qui en avait fait le transfert allemand le plus cher jusqu’à ce que Mesut Ozil soit transféré du Real Madrid à Arsenal pour 50 millions d’euros la même année (2013) .

Photo de Lennart Preiss/Bongarts/.

En particulier, Gotze pouvait dire à quel point Klopp était agité par le mouvement. “Peut-être qu’il me comprenait un peu, il me connaissait, mais dans cette situation il était très en colère que j’aie pris cette décision”, a-t-il expliqué. Klopp a de solides antécédents en matière de développement de jeunes talents et de les aider à passer à ce niveau supérieur, tout comme il l’avait fait avec Gotze et Robert Lewandowski à Dortmund avant de prendre un congé sabbatique puis de devenir manager de Liverpool.

Malgré la déception de Klopp d’avoir perdu Gotze contre le Bayern, le joueur de 29 ans a déclaré que leur relation était toujours solide et qu’il était vraiment reconnaissant pour le temps passé à travailler avec lui. « Il m’a beaucoup aidé. Il a fait de moi un footballeur professionnel. Il m’a intégré très rapidement dans l’équipe. Il comptait beaucoup pour moi et compte encore beaucoup pour moi », a-t-il déclaré.