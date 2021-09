Anciens du Bayern Munich : Mario Mandžukić prend sa retraite du football professionnel

Nous en avons parlé dans notre dernier Schmankerl, mais nous avons estimé que cet homme méritait un véritable hommage. La légende croate Mario Mandžukić a officiellement annoncé sa retraite du football professionnel à l’âge de 35 ans.

Après avoir fait ses débuts professionnels en 2007, il a passé cinq ans à Zagreb et Wolfsburg avant de faire le plus grand pas de sa carrière, en étant transféré au Bayern Munich. Il a marqué lors de ses débuts pour le FC Bayern en Super Coupe DFL, remportant également le trophée. Il a ensuite marqué 22 buts en 40 matchs lors de sa première saison et a connu un immense succès dans la capitale bavaroise, remportant le triplé continental.

Bien sûr, de nombreux fans du Bayern se souviendront de cette nuit fatidique à Wembley, lorsqu’il a retourné un ballon d’Arjen Robben pour ouvrir le score pour le Bayern en finale de la Ligue des champions. Comme tous les fans du Bayern le savent, Die Roten a remporté la Coupe d’Europe grâce à un but de dernière minute de Robben, et Mandžukić a joué un rôle crucial dans le triomphe du Bayern.

Sa deuxième saison au Bayern n’a pas été aussi fructueuse que sa première en termes de trophées, mais Mandžukić a marqué plus de buts – 26 en 48 matchs – alors que son équipe a remporté le doublé national. Il a ensuite quitté Munich pour l’Atletico Madrid et la Juventus, et il a terminé sa carrière par de brefs passages au Qatar et à Milan.

Maintenant, la carrière de Mandžukić serait incomplète sans toucher à ses performances sous ses couleurs nationales. L’apogée de sa carrière internationale a eu lieu en 2018, lorsqu’il a marqué trois fois lors de la Coupe du monde de football 2018, les menant à leur toute première finale de Coupe du monde.

Mandžukić n’était pas l’attaquant le plus prolifique, mais il a toujours été un attaquant travaillant dur. Il pouvait jouer n’importe où en attaque, et a même trouvé sa main en tant qu’ailier plus tard. Son jeu de liaison était tout autre chose, et il défendrait aussi fort même s’il était un attaquant. Il y a une raison pour laquelle le Bayern et la Croatie ont connu du succès avec lui, et ce fut un privilège de le faire jouer à Munich.

Chez BFW, nous nous souvenons avec émotion des jours de Super Mario dans le Bayern rouge et lui souhaitons une retraite heureuse !