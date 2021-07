Anciens du Bayern Munich: Patrik Andersson présente Niklas Süle et Dayot Upamecano comme futur backline

L’ancien défenseur du Bayern Munich Patrik Andersson pense que l’une des plus grandes choses que Julian Nagelsmann puisse faire pour avoir un impact rapide au Bayern Munich est d’établir une défense centrale stable.

Andersson a identifié deux joueurs qui, selon lui, peuvent ancrer le corps des défenseurs centraux: Niklas Süle et Dayot Upamecano.

« Il est important qu’il y ait de la clarté dès le départ en ce qui concerne le onze de départ, notamment dans l’axe défensif. Le gardien de but et le défenseur central doivent être placés. Vous avez besoin d’une continuité absolue dès le début », a déclaré Andersson à Bild. « J’aime le duo de défenseurs centraux Niklas Süle et Dayot Upamecano. Je tiens Süle en très haute estime, il était très régulier avant sa blessure et il est très rapide malgré sa taille. Lorsque le calme s’installe, tous les joueurs grandissent. Mais si le onze de départ change à chaque fois, il faut toujours recommencer depuis le début. Il est également crucial pour le succès que Nagelsmann remporte le vestiaire dès le premier jour.

Nagelsmann envisagerait également une formation basée sur trois arrières, ce qui pourrait pousser un défenseur central dans le mélange. Andersson n’a pas commenté qui serait son prochain choix.