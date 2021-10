Anciens du Bayern Munich: Philipp Lahm propose des réflexions sur le nouveau look de l’équipe nationale allemande

L’ancien capitaine du Bayern Munich et de l’Allemagne, Philipp Lahm, a suffisamment vu l’équipe nationale allemande de Hansi Flick pour avoir le sentiment que l’équipe va dans la bonne direction.

« Nous sommes de retour sur la bonne voie en tant qu’équipe nationale. Il est extrêmement important d’exciter les fans. Vous devez travailler pour cela à nouveau – en particulier les joueurs, bien sûr », a déclaré Lahm dans « Bayern Insider » de Bild TV avec Christian Falk. « Quand vous voyez qu’ils aiment être sur le terrain et représenter l’Allemagne, ça a toujours été la chose la plus importante pour moi.

Lahm a noté qu’il voit les joueurs prendre le terrain avec plus d’entrain et de vigueur.

« Il faut tout donner. Vous devez voir ce que cela signifie de jouer pour l’équipe nationale. Ensuite, les fans s’identifient à l’équipe. Tout d’abord, l’enthousiasme doit déborder sur les fans », a déclaré Lahm. « Ils en ont raté une partie aux Championnats d’Europe et maintenant c’est de retour. Mais nous ne voulons pas non plus exagérer, les joueurs doivent le faire à chaque fois ! Il est également important pour les fans qu’ils fassent preuve de responsabilité et réfléchissent à d’autres problèmes en dehors du terrain. La direction doit exiger cela encore et encore.

Un domaine de l’équipe qui concerne Lahm, cependant, est la position de l’attaquant.

«Nous continuerons à faire émerger des talents parce que nous sommes une nation de football et nous aurons à nouveau un attaquant. Karim Adeyemi, par exemple, n’aurait pas été un joueur que j’aurais aimé avoir contre moi – léger, rapide », a noté Lahm.