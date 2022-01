Anciens du Bayern Munich : Philippe Coutinho du FC Barcelone à Aston Villa (!?)

L’ancien triple vainqueur du Bayern Munich Philippe Coutinho n’a pas passé un bon moment au FC Barcelone cette saison… ou vraiment pas du tout depuis son départ de Liverpool.

Désormais, le Brésilien pourrait enfin être prêt à refaire ses valises. Selon les derniers rapports, cependant, il ne s’agira pas d’un transfert permanent, mais d’un autre prêt.

Étonnamment, le leader du club-house pour atterrir Coutinho semble être Aston Villa :

D’accord… vous pourriez dire : « C’est juste Rudy Galetti, je suis ‘Team Fab’ et je ne croirai rien jusqu’à ce que je l’entende de Fabrizio Romano.

Si c’est le cas, voilà :

Aston Villa est en contact direct avec l’agent Philippe Coutinho pour négocier un éventuel transfert de prêt, comme indiqué pour la première fois par @tjcope @helenacondis. Ce n’est pas encore une affaire conclue / convenue. #AVFC Coutinho a été discuté avec 3 clubs de Premier League. Il est ouvert et prêt à quitter le Barça. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 5 janvier 2022

En plus d’Aston Villa, l’Arsenal FC, Newcastle United, Everton, Leicester City et Tottenham Hotspur ont également été liés à Coutinho (comme le rapporte The Mirror). Fait intéressant, Aston Villa n’a pas été répertorié par The Mirror en tant que club s’enregistrant sur Coutinho.

Bien qu’un déménagement à Aston Villa n’était pas prévu, cela pourrait certainement avoir du sens pour toutes les personnes impliquées.