Anciens du Bayern Munich: Phillipe Coutinho se rendra au Brésil pour un traitement supplémentaire du genou

L’ancien vainqueur du triple du Bayern Munich, Phillipe Coutinho, souffre d’une blessure au genou depuis janvier. Il a déjà eu deux opérations pour essayer de résoudre le problème – mais en vain. Marca, via 90min, rapporte que Coutinho éprouve une douleur qui aurait dû s’estomper à ce stade de son rétablissement et que la date de retour de Coutinho en avril a maintenant été repoussée à fin mai.

Maintenant, le site officiel de Barcelone a déclaré que Coutinho était retourné au Brésil pour un traitement supplémentaire dans le but de résoudre le problème. On dit également que Coutinho a récemment passé du temps de rééducation au Qatar en collaboration avec un spécialiste.

Les choses ne se sont pas bien passées pour Philippe Coutinho cette saison.Photo par Urbanandsport / NurPhoto via .

Ce n’est un secret pour personne que Barcelone veut décharger Coutinho à l’avenir, il est donc possible qu’il ait joué son dernier match pour les Blaugranes. Le «petit magicien» est sur un salaire astronomique au club financièrement paralysé et le vendre sera l’une des premières priorités du Barça cet été.

De toute évidence, chez BFW, nous souhaitons bonne chance à Coutinho dans sa rééducation. Et qui sait, nous pourrions le revoir à l’Allianz à l’avenir, et peut-être même jouer pour le Bayern. Il n’a certainement brûlé aucun pont à Munich et malgré un début fragile en Bavière, il a toujours montré une attitude positive tout au long de son séjour au club.