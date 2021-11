Anciens du Bayern Munich : Renato Sanches pense qu’il est enfin prêt pour la vie dans un grand club

Lorsque Renato Sanches est arrivé au Bayern Munich, il avait un potentiel apparemment illimité et de nombreux fans bourdonnaient.

Ce qui a évolué à partir de là, cependant, a été une série de faux pas, de mauvaises décisions et d’incohérences.

Maintenant, un peu plus âgé et peut-être un peu plus sage, Sanches se rend compte qu’il a probablement quitté Benfica un peu trop tôt. Après cette expérience, le milieu de terrain lillois pense qu’il a grandi en tant que joueur et personne, ce qui lui a permis de porter son jeu à un autre niveau – celui qui lui permettrait de jouer dans un club puissant.

« Quand je suis arrivé au Bayern, je n’étais pas prêt à jouer dans un tel club. J’étais très jeune. Et quand je me suis préparé, l’opportunité de jouer avec cette équipe ne s’est jamais présentée, a déclaré Sanches à L’Equipe (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Aujourd’hui je me sens prêt, je comprends mieux le football, j’ai plus d’expérience, je sais quoi faire pour jouer dans ce genre de club et ça change tout. »