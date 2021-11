Anciens du Bayern Munich : Wooyeong Jeong marque son premier but international

L’ancien du Bayern Munich Wooyeong Jeong a marqué son premier but pour l’équipe nationale senior.

L’ailier sud-coréen de 22 ans a été remplacé lors du match de qualification de son pays pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 contre l’Irak, qui s’est tenu à Doha, au Qatar. Il s’agissait de la deuxième sélection internationale de Jeong après ses débuts en mars.

Jeong n’a pas perdu de temps pour laisser sa marque sur le match. À peine deux minutes après son entrée en jeu, il a joué une passe dans la surface à l’attaquant Guesung Cho, qui a été renversé et a remporté un penalty. Heungmin Son de Tottenham Hotspur a converti le tir au but résultant.

Mais attendez! La peine a dû être prise à nouveau en raison de l’empiètement de nul autre que Jeong lui-même. Il était probablement un peu trop enthousiaste à l’idée de jouer pour son pays. Heureusement, Son a marqué dès la reprise pour alléger le poids des épaules de Jeong.

Le produit des jeunes du Bayern a ensuite marqué son premier but international cinq minutes plus tard, recevant une série de passes de Son et Heechan Hwang (anciennement du RB Leipzig) et décochant un tir précis dans le toit du filet. Jeong a ainsi marqué son premier but dans le rouge coréen lors de sa deuxième apparition.

La Corée a battu l’Irak 3-0 et a maintenu son invincibilité lors des éliminatoires de la Coupe du monde, à deux points du leader du groupe, l’Iran. Alors que les deux meilleures équipes de chaque groupe se rendent à la Coupe du monde et que la Corée a huit points d’avance sur les Émirats arabes unis, troisièmes avec quatre matchs à jouer, les Taegeuk Warriors sont en première position pour se qualifier pour la finale pour la dixième fois consécutive.

Jeong lui-même a été en pleine forme pour Fribourg cette saison, jouant tous les matchs et marquant trois fois jusqu’à présent. Plus récemment, il a joué contre le Bayern en Bundesliga, qui s’est soldé par une victoire 2-1 pour son ancienne équipe.

Voici beaucoup plus de succès pour Jeong ! Qui sait, peut-être qu’il reviendra un jour au Bayern…