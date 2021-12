Ancré et plein de courage, le sénateur Bob Dole était un survivant qui ne s’est jamais défini par ce qu’il n’était pas

Jeudi, l’un des plus grands hommes d’État à avoir servi au Congrès se trouvera dans l’État du Capitole des États-Unis, mon premier patron à Capitol Hill, le sénateur Bob Dole.

Je l’ai rencontré pour la première fois lors d’un événement de campagne dans le Maryland pour un de ses amis qui se présentait au Congrès en 1994.

Nous avons parlé de mes grands-pères, qui faisaient partie de la « plus grande génération » comme lui, et de mon grand-père qui a servi dans la campagne d’Italie pendant la Seconde Guerre mondiale comme il l’avait fait.

Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il a plaisanté en disant qu’il ne pouvait pas me serrer la main avec sa main droite, qui tenait un stylo noir, parce que son bras avait presque été arraché. Cette conversation s’est transformée en opportunités de stage pour moi dans son bureau du Sénat et, plus tard, dans le bureau du chef de la majorité au Sénat et lors de sa campagne présidentielle de 1996.

Au départ, j’étais le seul stagiaire dans son bureau qui ne venait pas du Kansas. Les membres du personnel plaisantaient en disant que « je n’étais plus au Kansas », se référant à Dorothy dans le Magicien d’Oz, à laquelle j’ai répondu que je n’y avais même jamais été.

Mais vous n’aviez pas besoin d’être originaire du Kansas pour apprécier peut-être ses traits de caractère les plus importants : l’humilité et la persévérance. Et une pure détermination à vaquer à ses occupations quotidiennes malgré une douleur constante. Tous trois ont laissé une impression remarquable. Il n’a jamais abandonné, quelles que soient les circonstances.

L’une de mes premières tâches en tant que stagiaire a été de lui apporter de la glace. J’ai vite compris que ce n’était pas de la glace dans une tasse pour boire, mais de la glace dans un sac pour son épaule ou son bras car il avait mal. Le sénateur Dole avait besoin d’aide pour s’habiller, enfiler sa veste et effectuer des activités quotidiennes que beaucoup d’entre nous tenons pour acquises. Je ne l’ai jamais vu exprimer de l’amertume ou du ressentiment pour cela.

Il n’arrêtait pas d’aller de l’avant, parfois avec un sourire sur le visage et une lueur dans les yeux.

En 1996, j’ai travaillé sur sa campagne présidentielle et j’ai appris que c’était la troisième fois qu’il se présentait. Il s’est avéré que c’était la troisième fois qu’il perdait.

La plupart des élus pourraient ne se risquer qu’une seule fois à se présenter sur une liste présidentielle. La saison de campagne est épuisante. Le barrage constant de critiques et de préjugés médiatiques est implacable. Les longues heures sur la route sont épuisantes. C’était frustrant de voir comment il était critiqué dans les médias pour être trop vieux ou grincheux alors que le sénateur que je connaissais était plein d’humour et gentil.

Après avoir perdu sa dernière campagne présidentielle, il a remarqué plus tard comment les gens lui disaient souvent qu’ils auraient voté pour lui en 1996, s’il avait été aussi aimable et drôle dans sa campagne qu’il l’était dans la vraie vie.

Beaucoup ont été étonnés de voir à quel point il était drôle dans une émission de fin de soirée avec le comédien David Letterman ou dans une parodie de lui-même sur « Saturday Night Live », après la fin de la campagne.

Contrairement à certains élus à Washington, DC aujourd’hui qui se lancent souvent des insultes, Dole était un véritable homme d’État qui était véritablement ami avec nombre de ses collègues démocrates. Même si certains démocrates l’ont qualifié d’« homme à la hache de guerre » au cours de ses 36 années au Capitole, sa perspicacité et son pragmatisme lui ont permis de négocier des accords et de faire adopter des projets de loi au-delà des lignes de parti qui n’auraient autrement pu aller nulle part.

Il fut un temps à Capitol Hill où les élus et les membres du personnel des deux côtés de l’allée s’entendaient, partageant un objectif commun de service public. Ils ont même joué dans une ligue de baseball sur le National Mall ou sont sortis boire une pinte dans un pub local – sans donner de coups de poing.

Peut-être que l’humilité et la persévérance de Dole ont été forgées dès son enfance à Dust Bowl Kansas pendant la Grande Dépression. Sa famille était si pauvre qu’ils vivaient dans le sous-sol de leur maison et louaient le reste. Pourtant, ils ont fait avec et n’ont pas abandonné.

Peut-être est-ce dû au tir ennemi survivant d’une mitrailleuse allemande qui lui a déchiré la colonne vertébrale et le bras droit, brisant deux vertèbres et paralysant ses bras et ses jambes. Peut-être est-ce dû au souvenir de la communauté qui l’a aidé à survivre à trois ans de plusieurs interventions chirurgicales pour sauver son bras – rendu possible grâce à des dons d’une valeur de 1 800 $, principalement en quarts, au « Fonds Bob Dole ».

C’était peut-être parce qu’il avait dû réapprendre à marcher, à se baigner et à écrire avec sa main gauche partiellement engourdie, sachant qu’il ne pourrait jamais utiliser sa main droite. Pourtant, il n’a pas abandonné et a poursuivi ses études à l’université et à la faculté de droit, souffrant et partiellement handicapé.

Dole ne s’est jamais défini par ce qu’il n’était pas : un joueur de basket-ball de l’Université du Kansas qui ne pouvait plus jouer au ballon ou un aspirant médecin qui ne pourrait jamais effectuer de chirurgie. Il s’est défini par ce qui était – un survivant, celui qui remporterait les élections à la Chambre, puis au Sénat, et finirait par devenir le plus ancien chef de la majorité républicaine au Sénat jusqu’à ce que le sénateur Mitch McConnell (R-Ky.) enregistrer.

Le sénateur Dole était aimé des Kansans pour avoir aimé l’homme ordinaire. Il se souciait de l’agriculteur, des handicapés et des anciens combattants.

Il a été l’un des moteurs de la construction du monument commémoratif de la Seconde Guerre mondiale sur le National Mall, où il a été dignement honoré cette semaine. Même dans ses 90 ans, on le voyait régulièrement le samedi y accueillir des vétérans.

Dans une interview accordée à NewsHour en 2014, Dole a déclaré qu’il ne savait pas quel serait son héritage, mais il savait « que je n’ai jamais oublié d’où je venais ».