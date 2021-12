And Just Like That, spin-off de SATC, révèle où se trouve Samantha Jones

Le destin de Samantha Jones a été révélé (Photos: . / Rex)

Et le premier épisode de Just Like That met fin au mystère de ce qui est arrivé à Samantha Jones après que le personnage, interprété par Kim Cattrall, ait disparu de la série.

L’actrice, 65 ans, a choisi de ne pas revenir pour le spin-off de Sex and the City après s’être brouillée avec la co-star Sarah Jessica Parker, 56 ans.

La série a commencé jeudi et a finalement confirmé que le personnage ne serait pas tué, mais son absence est abordée dès le début.

Dans la scène d’ouverture, il est révélé que Samantha n’est plus en bons termes avec ses amis, Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis).

Dans un art imitant apparemment la vie, Carrie explique à Miranda : « C’est un peu comme si elle était morte, on ne parle jamais d’elle. Elle a cessé de répondre à mes appels.

Miranda ajoute ensuite: « Sa fierté a été endommagée », confirmant que ni elle ni Charlotte (Kristin Davis) n’avaient parlé à Samantha non plus, malgré les textos et l’appel pour tenter de se racheter.

Carrie, Miranda et Charlotte ont révélé qu’elles ne parlaient plus à Samantha (Photo: HBO Max / BACKGRID)

Il est expliqué que Samantha a mis fin à son amitié avec Carrie après avoir été révoquée en tant que publiciste, Carrie commentant: « Je pensais que j’étais plus pour elle qu’un guichet automatique. »

Elle ajoute ensuite tristement: « J’ai toujours pensé que nous serions amis pour toujours tous les quatre. »

En plus de mettre fin à ses amitiés, il est révélé que Samantha a quitté New York pour vivre à Londres ces dernières années.

Kim a refusé la possibilité de revenir après une apparente brouille avec Sarah (Photo : New Line Cinema/Hbo/Village Roadshow/Kobal/REX/Shutterstock)

Kim a déjà parlé de passer du personnage emblématique, qu’elle avait joué pour six séries et deux films.

Elle a déclaré au magazine The Guardian’s Observer en 2019: » J’ai dépassé la ligne d’arrivée en jouant Samantha Jones parce que j’aimais Sex and the City.

« C’était une bénédiction à bien des égards, mais après le deuxième film, j’en avais assez. »

Elle a ajouté: « Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils ne me remplaceraient pas simplement par une autre actrice au lieu de perdre du temps à intimider. Non veut dire non.

Et Just Like That est disponible au Royaume-Uni sur Sky Comedy et MAINTENANT.

