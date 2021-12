Ander Herrera : « Messi ne prend pas une action d’entraînement pour plaisanter »

24/12/2021

Act à 12h20 CET

Le milieu de terrain du PSG, Ander Herrera, a souligné que Leo Messi est toujours le meilleur joueur du monde dans une interview pour Mundo Deportivo : « Nous sommes tous d’accord pour dire que Leo est le numéro un. Il a remporté son septième Ballon d’Or et il s’entraîne et en profite comme s’il commençait à jouer maintenant. Il ne prend même pas une seule action d’entraînement pour plaisanter ».

Le Basque, qui cette saison est important pour Mauricio Pochettino dans le Parc des Princes, a reconnu que la compétition avec Mbappé est saine : « Ce vestiaire est beaucoup plus sain que les gens ne le pensent. Que parfois nous nous mettions en colère ? Bien sûr, comme dans n’importe quel travail, mais ensuite nous nous étreignons. Kylian sera le meilleur joueur du monde pendant de nombreuses années. ».

Dans ce sens, l’ancien joueur de l’Athletic Club et du Real Saragosse espère que l’attaquant français renouera avec l’équipe parisienne : « Mbappé a une immense humilité et un désir d’apprendre de Leo. Il y a de la marge pour essayer de renouveler Mbappé. Nous avons de nombreux exemples de footballeurs qui l’ont fait à partir de février, mars ou jusqu’en avril ». « Nous ne lui faisons pas du tout pression sur son avenir », a-t-il déclaré.

Sergio Ramos, un leader en heures creuses

Le joueur du PSG a également évoqué son nouveau coéquipier, Sergio Ramos, dont l’adaptation n’est pas de tout repos : « Habitué à se sentir important, à jouer et à diriger, ça n’a pas dû être facile ».

Gagner les Champions, l’objectif principal

L’équipe de Bilbao a souligné que l’objectif principal du club et du vestiaire est de remporter le premier titre européen de l’histoire : « Nous voulons gagner la Ligue des champions et nous allons essayer. Cela ne fait aucun doute. Mais parce que nous avons maintenant Messi, nous devons demander plus que le reste ».