Andersen arrête l’ancienne équipe, les Hurricanes battent les Leafs

Frederik Andersen a effectué 24 arrêts contre son ancienne équipe et les Hurricanes de la Caroline, invaincus, ont égalé le meilleur départ de cinq matchs de l’histoire de la franchise en battant les Maple Leafs de Toronto en difficulté 4-1 lundi soir.

Sebastian Aho, Steven Lorentz et Nino Niederreiter ont marqué des buts en deuxième période pour les Hurricanes. Andrei Svechnikov a ajouté un filet vide et Jaccob Slavin a récolté deux passes décisives.

La Caroline avait également une fiche de 5-0-0 en 2019-20.

Jack Campbell a stoppé 31 tirs pour Toronto, qui a une fiche de 0-3-1 à ses quatre derniers matchs et n’a réussi qu’un but dans trois d’entre eux.

Auston Matthews a ouvert la marque pour les Maple Leafs avec son premier but de la saison. Son wraparound est venu à 3:25.

Les Hurricanes n’ayant pas réussi à marquer en première période, cela signifiait qu’ils tiraient de l’arrière au début de la deuxième pour la première fois cette saison.

Aho et Lorentz ont marqué à moins de 2 minutes et demie d’intervalle dans la seconde. Aho a marqué un point à chaque match de la Caroline cette saison, tandis que Lorentz a inscrit son premier but de la saison.

Matthews était le meneur de la LNH au chapitre des buts avec 41 la saison dernière, il était donc essentiel de le placer dans la colonne des buteurs. Il a également été sans passe décisive lors de ses trois premiers matchs.

Slavin, un défenseur, a été appelé pour une pénalité pour avoir fait trébucher en deuxième période. Il s’agissait de sa première pénalité en plus de 1 074 minutes de temps de glace en mars dernier. Le tronçon comprenait les éliminatoires de 2021 et couvrait des parties de 45 matchs.

APPRÉCIATIONS DES GARDIENS DE BUT

David Ayres, qui est entré dans l’histoire en février 2020 en devenant le seul gardien de but d’urgence à remporter une victoire dans la LNH lorsqu’il a sauvé les Hurricanes contre les Maple Leafs à Toronto, a de nouveau été honoré à Raleigh. Cette fois, il s’est occupé de la sirène d’avant-match pour accueillir les Hurricanes sur la glace.

Un peu plus tard, Petr Mrazek, qui a été le meilleur gardien de la Caroline au cours des trois dernières saisons, mais qui n’est plus dans l’alignement torontois en raison d’une blessure, a reçu une grande ovation lorsqu’il a été présenté en première période. Il a salué la foule depuis une loge de l’arène supérieure.

Maple Leafs : Terminez un road trip de trois matchs mercredi soir à Chicago.

Ouragans : Accueillez les Bruins de Boston jeudi soir dans la première partie de leur premier match consécutif de la saison.