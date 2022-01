Anderson Cooper de CNN mal à l’aise alors qu’Andy Cohen sauvage Bill de Blasio pour accueillir en 2022

Les célébrations du Nouvel An de CNN ont pris une tournure gênante après que l’animateur de talk-show Andy Cohen a commencé à exprimer son opinion sur l’ancien maire de New York Bill de Blasio.

Cette année, peu de temps après la chute du bal de Times Square samedi à minuit, Eric Adams a prêté serment en tant que maire de New York, remplaçant de Blasio après deux mandats tumultueux.

Le candidat démocrate à la mairie de New York Eric Adams et la gouverneure de New York Kathy Hochul se saluent après qu’Adams a été déclaré vainqueur lors de sa soirée électorale à Brooklyn, New York, États-Unis, le 2 novembre 2021. (REUTERS/Andrew Kelly)

De Blasio a fait l’objet de vives critiques des deux côtés de l’allée sur une multitude de problèmes, notamment la montée des crimes violents et les politiques strictes de COVID-19 dans le cadre de son hôtel de ville. Un Cohen apparemment en état d’ébriété faisait partie de ceux qui se réjouissaient de voir Son Honneur quitter le bureau, se moquant de lui pour « son tour de danse de la victoire après quatre ans de mandat le plus merdique en tant que maire de New York ».

« La seule chose sur laquelle les démocrates et les républicains peuvent s’entendre, c’est sur quel horrible maire il a été. Alors sayonara sucker! 2022! C’est une nouvelle année, parce que devinez quoi? J’ai le sentiment que je vais être debout ici l’année prochaine , et tu sais qui je ne vais pas regarder, en train de danser alors que la ville s’effondre ? Toi ! » Cohen a divagué.

Le présentateur et co-animateur de CNN, Anderson Cooper, a semblé alternativement amusé et mal à l’aise alors qu’il tentait à plusieurs reprises d’empêcher Cohen de partir.

« Ne vous lancez pas dans une diatribe! » dit Cooper. « Est-ce ainsi que vous voulez commencer la nouvelle année ? »

Andy Cohen (à gauche) a critiqué l’ancien maire de New York Bill de Blasio alors que les cas de coronavirus et les taux de criminalité montent en flèche. (.)

De Blasio et sa femme, Chirlane McCray, ont également attiré la dérision l’année dernière après avoir dansé sur scène dans un Times Square presque vide. Diverses personnes ont critiqué l’image car on a dit à la plupart de la ville de rester à l’intérieur et à distance sociale au lieu d’assister à l’événement annuel de Times Square.

Cohen a eu une explosion similaire à l’époque, criant « Faites quelque chose avec cette ville! Honnêtement, rassemblez-vous! »

Le maire Bill de Blasio accueille les spectateurs lors de la 95e parade de l’action de grâces de Macy’s, le gonflage des ballons sur la 81e rue Ouest. (Photo de Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via .) (Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via .)

Cohen a fait allusion à ses commentaires de samedi, tweetant « Bonjour ! Euh, j’ai été un peu trop servi hier soir… »

De Blasio a également fait face à une critique cinglante du Wall Street Journal cette semaine alors que le comité de rédaction a cité son départ de ses fonctions comme une raison de célébrer la nouvelle année.

« Tout dans la ville est pire que ce que M. de Blasio a trouvé », a écrit le conseil d’administration.

