Anderson Cooper de CNN révèle qui était impatient de saisir le créneau horaire de Chris Cuomo

Anderson Cooper de CNN a abordé le licenciement de son collègue Chris Cuomo ce mois-ci lors d’une conversation de fin de soirée avec Stephen Colbert la semaine dernière – et a également révélé qui était impatient de réclamer le créneau horaire convoité de Cuomo à 21 heures.

Cooper, animateur de « AC: 360 » sur CNN, a admis à Colbert qu’il n’avait pas appris que Cuomo avait été licencié le 4 décembre jusqu’à ce que la nouvelle soit rapportée à la télévision.

Peu de temps après, a déclaré Cooper, il a reçu un appel d’Andy Cohen, l’animateur de talk-show qui co-présente également les émissions annuelles de réveillon du Nouvel An de CNN avec Cooper.

« Pensez-vous que je pourrais obtenir ce spectacle ? » Cooper se souvient que Cohen lui a posé des questions sur le poste vacant post-Cuomo CNN.

« Je me suis dit : ‘Andy, tu as assez d’espace à la télévision' », a répondu Cooper, a-t-il dit à Colbert. Les autres entreprises médiatiques de Cohen incluent l’hébergement de « Watch What Happens Live with Andy Cohen » sur le réseau Bravo et le rôle de producteur exécutif des émissions « Real Housewives ».

Selon Cooper, Cohen « se sent pleinement qualifié pour animer un débat présidentiel parce qu’il organise la réunion des » femmes au foyer « », a plaisanté Cooper.

CNN a accueilli Michael Smerconish à 21 heures depuis le départ de Cuomo.

Au cours de la même conversation avec Colbert, Cooper a également déclaré qu’il se sentait « terrible » que le temps de Cuomo à CNN soit terminé, mais a exprimé son soutien à l’idée que le réseau respecte les règles internes sur l’éthique journalistique.

« Ecoute, à tout moment … je ne veux pas que quelque chose de mal arrive à quelqu’un qui est un collègue et quelqu’un qui est un de mes amis, et je me sens mal pour lui et sa famille », a déclaré Cooper à l’animateur de « Late Show » de CBS. « Cela étant dit, écoutez, les journalistes ont une éthique stricte et des règles strictes que nous devons respecter et si vous ne les respectez pas, il y a des répercussions. Et je souhaite le meilleur à Chris, et je suis désolé pour la façon dont tout cela s’est déroulé. … C’est une entreprise avec de très grandes responsabilités et il y a des répercussions. »

Andy Cohen est vu à New York, le 15 novembre 2019. (Associated Press)

Chris Cuomo a été licencié par CNN le 4 décembre à la suite d’un examen des allégations « concernant son implication dans la défense de son frère », a déclaré le réseau dans un communiqué, faisant référence à des allégations d’inconduite sexuelle qui avaient auparavant forcé l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo à démissionner. plus tôt cette année.

CNN a également révélé que lors de l’examen, de nouvelles informations avaient « été révélées » au sujet de Chris Cuomo, qui seraient de nouvelles allégations d’inconduite sexuelle à son encontre.

Les deux frères Cuomo ont nié tout acte répréhensible dans leurs cas respectifs.