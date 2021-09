Anderson Cooper révèle que sa mère Gloria Vanderbilt a fait une offre pour être sa mère porteuse à 85 ans

Anderson Cooper a récemment partagé à quel point sa mère, Gloria Vanderbilt, était attachée à lui. Bien que sa mère soit décédée il y a près de deux ans, le spécialiste des médias a expliqué tout ce que sa mère a fait pour montrer son dévouement à son parcours de paternité.

Lors de l’apparition de Cooper dans l’épisode du 23 septembre de The Late Show With Stephen Colbert, le journaliste de 54 ans a déclaré que sa mère lui avait proposé d’être une mère porteuse à l’âge de 85 ans au milieu du désir de Cooper. pour un enfant. Il a qualifié les suggestions de sa mère de “un peu folles”, ajoutant que sa mère est allée jusqu’à consulter un gynécologue. Le rendez-vous a confirmé que malgré son âge, elle serait capable de porter un bébé à terme.

“Elle me dit : ‘Chérie, je ne parle pas d’avoir un enfant à moi. Je veux dire, c’est fou, j’ai 85 ans… Je pensais, tu prends un ovule et tu le fécondes avec un spermatozoïde, et je porterai votre enfant », a expliqué Cooper. “Je lui ai finalement dit, je me suis dit : ‘Maman, je t’aime, mais même pour toi, c’est juste complètement fou. C’est juste dingue.’ C’est si étrangement œdipien à un tout autre niveau. Ce gamin ferait la couverture du New York Post pour le reste de sa vie. ” Pourtant, elle n’était pas disposée à changer d’avis.

“Puis, avance rapide deux ans plus tard, je reçois une chose dans le courrier que ma mère m’a envoyé … et c’est une coupure de journal et c’est une photo, le titre est, ‘Grand-mère ours enfant pour fils’, et c’est quelque femme, je pense en Italie qui avait environ 65 ans ou quelque chose, ou 70. Et c’est une photo d’elle dans la salle de travail dans les étriers », a déclaré Cooper. Il a expliqué que l’histoire était celle d’une mère qui portait un enfant pour son fils gay et son petit ami, comme Vanderbilt était prêt à le faire. “Elle est dans la salle d’accouchement avec ses jambes dans la chose, et son fils et son mari sont juste là, prêts à attraper. Et ma mère l’a encerclé et écrit dans une note : ‘Tu vois !'”

Malgré les obstacles, Wyatt a accueilli un fils en avril 2020, des mois après la mort de sa mère.