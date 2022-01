Anderson Cooper vient de recevoir de grandes nouvelles sur sa carrière

Le parcours du présentateur de CNN Anderson Cooper en tant que père sera le sujet de son prochain projet. Parental Guidance with Anderson Cooper sera une émission hebdomadaire disponible sur la plate-forme de streaming CNN+ du réseau câblé d’information. Cooper a accueilli son fils Wyatt Morgan Cooper via une mère porteuse en avril 2020 et est coparentalité avec son ancien partenaire, le propriétaire de la discothèque Benjamin Maisani.

Parental Guidance suivra Cooper alors qu’il interroge des experts sur la façon de naviguer dans la vie de père qui travaille et « fait face aux défis parentaux quotidiens, des horaires de sommeil au temps d’écran », a déclaré CNN dans un communiqué. « Cooper apprendra aux côtés du public, en posant des questions aux experts pour obtenir leurs conseils. » La série numérique de Cooper Anderson Cooper: Full Circle, une émission bihebdomadaire dans laquelle Cooper répond aux questions des téléspectateurs, rejoindra également la programmation en direct de CNN+. La plate-forme de streaming devrait faire ses débuts au premier trimestre 2022, rapporte Variety.

En avril 2020, Cooper a annoncé à l’antenne que son fils Wyatt était né d’une mère porteuse. « Lundi, je suis devenu père », a déclaré Cooper dans un moment émouvant. « Je n’ai jamais vraiment dit cela auparavant, et cela m’étonne toujours un peu. Je suis un père. J’ai un fils et je veux que vous le rencontriez. »

« En tant qu’enfant gay, je n’aurais jamais pensé qu’il serait possible d’avoir un enfant, et je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont ouvert la voie », a poursuivi Cooper. « C’est une bénédiction extraordinaire – ce qu’elle et toutes les mères porteuses donnent aux familles qui ne peuvent pas avoir d’enfants. » Depuis qu’il a partagé la nouvelle, Cooper a continué à fournir aux téléspectateurs des mises à jour sur Wyatt.

Cooper a passé le réveillon du Nouvel An aux côtés de la personnalité de Bravo, Andy Cohen, pour la diffusion en direct du réveillon du Nouvel An de CNN, qui s’est avérée être une aventure. Cohen a choqué les téléspectateurs lorsqu’il a lancé une diatribe ivre qui comprenait des critiques du maire de New York sortant Bill de Blasio et de Ryan Seacrest, qui animait à l’époque l’émission concurrente du réveillon du Nouvel An d’ABC. Cohen a depuis exprimé ses regrets d’avoir critiqué Seacrest, qu’il a qualifié de « mec bien ».

Les commentaires de Cohen auraient « embarrassé » les membres du personnel de CNN et Radar Online a rapporté que Cohen avait été licencié de la co-animation de la prochaine émission du réveillon du Nouvel An avec Cooper. Cependant, CNN a déclaré qu’ils l’accueilleraient à nouveau. « Andy a dit quelque chose qu’il ne devrait pas avoir à la télévision en direct. Nous en avons discuté avec lui et sommes impatients de le revoir l’année prochaine », a déclaré un porte-parole de CNN à E! Des nouvelles.