Anderson de La Rosa un autre receveur qui frappe avec Magellan

nous avons interviewé Anderson de La Rosa autre receveur (défensive) qui bat avec les Navegantes del Magellan dans la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP). Nous laissons ceux qu’il nous a dit dans le entretien.

De la saison 2009-2010

Les Navegantes ont eu de la main de Luis Blasini, le manager sportif de Magallanes, des receveurs classés défensifs et ont fini par frapper comme :

Juan Apodaca Jesús Sucre Oscar Hernandez Arturo Nieto Anderson de La Rosa

Votre record en tant que receveur de ce Magellan 2021-2022 jusqu’à présent, en particulier les lanceurs de départ et de relève et les recrues Wikelman Ramírez et Luis Ojeda, à qui vous vous êtes plaint dans leur première vie débute dans le LVBP

Équilibre

Un groupe de gars jeunes et vétérans qui ont une excellente chimie qu’il faut dans une équipe pour gagner des matchs et se serrer la main dans n’importe quelle épreuve ou circonstance qui se présente à eux… Les changements affluent déjà et chacun de nous rattrape son retard.

Ouvre-picheo

Le lanceur de départ des premiers matchs était un peu faible car nous avions peu de choses qui n’avaient pas été couplées car nous ne pouvions pas jouer les matchs de pré-saison dont nous avons toujours besoin, mais grâce à Dieu la plupart d’entre nous rattrapent leur retard.

Les garçons Ramírez et Ojeda

Leur travail était excellent la première fois que je les ai reçus tous les deux et je me suis senti à l’aise avec eux, nous étions sur la même longueur d’onde et ils se sont sentis à l’aise quand même, ce sont de très bons lanceurs et la maîtrise de leur pitch est excellente… Ils ont un bel avenir.

Vous réapparaissez dans le LVBP après deux saisons d’absence et vous le faites avec Magallanes et gagnez la position de départ tant pour votre défense que pour votre frappeur

Tout d’abord je remercie Dieu et toute la gloire à lui car sans lui rien de tout cela ne serait arrivé, revenir à la LVBP après plusieurs saisons a été un challenge pour moi car j’ai travaillé dur depuis ma saison dans la ligue indépendante pour réaliser une belle saison avec mon équipe à Lancaster, et tous ces efforts et ce travail acharné m’ont permis d’atteindre mon objectif, qui était de revenir avec une équipe au LVBP… La porte s’est ouverte avec Magellan et me voilà en train de donner le meilleur de ma journée avec mon défense et mon j’ai frappé pour emmener l’équipe à la fin qui est le championnat.

Tu viens de jouer avec les Lions de Caracas, comment se vit la rivalité des deux côtés

Dieu merci j’ai aussi eu l’occasion de porter le maillot Caracas Lions… Vivre et jouer un Caracas vs Magallanes est un autre niveau, une intensité de jeu à 1000 par ceinture (%) et ayant déjà vécu cette rivalité des deux camps différents.. Il n’y a aucune explication à cela car des deux équipes vous ressentez cette pression de devoir gagner, je le jure car oui, chaque match est une finale qui ne finira jamais… C’est… Brutal et inexplicable, des deux côtés de les fans ils demandent beaucoup et ils transmettent cette énergie aux joueurs qui se réveillent même les plus endormis… Un… Bénédiction de pouvoir s’habiller et être dans ces deux merveilleuses organisations.

Receveur de baseball à l’ancienne ou moderne avec de nouvelles métriques ou les deux

Je me caractérise comme un receveur à l’ancienne… Je sais qu’aujourd’hui beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses ont changé dans la défense des receveurs et c’est très bien… Mais… je me sens plus à l’aise avec mon ancienne école.

Wilfredo Romero en tant que manager de Magallanes

Wilfredo pour moi a toujours été une personne de respect quand il jouait et maintenant en tant que manager encore plus, dès le premier jour de son arrivée dans l’équipe, il m’a très bien traité et avec respect comme je l’ai toujours traité … Nous sont en communication constante pendant le match et A l’entraînement, la confiance qu’il nous donne aux joueurs a été excellente, cela nous met vraiment à l’aise dans l’équipe… Excellent manager et personne.

Message pour les magallaneros

Puissent-ils continuer à nous soutenir que de meilleures choses arrivent et nous leur donnerons plus de victoires et au nom de Dieu le championnat.

Numéros de saison 2021-2022 (jusqu’à présent)

6 coups sûrs 1 double 2 circuits 4 points produits

Ligne offensive : .316, .316, .684, .1000

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Hugo Guerrero.

