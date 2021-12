Anderson .Paak annonce le quatrième événement annuel .Paak House

Aujourd’hui, musicien, réalisateur et philanthrope primé aux GRAMMY Award, Anderson .Paak, a annoncé le retour de son événement annuel bien-aimé .Paak House.

Après un an d’arrêt en raison de COVID, le quatrième événement annuel .Paak House présenté par la Brandon Anderson Foundation & Vans, devrait revenir le 22 décembre et aura lieu dans la ville natale de .Paak, Oxnard, CA pour la toute première fois. Comme par les années passées, la pierre angulaire de l’événement consistera à collecter des fonds pour redonner à la communauté avec des spectacles en direct, des activités pour les enfants, des activités de sensibilisation et des ressources communautaires, des cadeaux, de la nourriture et plus encore.

.Paak promet la plus grande programmation de divertissement all-star à ce jour, y compris une performance spéciale de .Paak & The Free Nationals, avec d’autres invités spéciaux surprise qui seront annoncés bientôt. Les billets pour l’événement sont en vente dès maintenant via Dé. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre en personne, l’événement sera diffusé en direct via la plate-forme de médias sociaux premium Moment House.

À propos de l’événement de cette année, Anderson .Paak déclare : « Après une longue année de sessions en studio, de tournées promotionnelles et de remises de prix, je suis ravi de redonner à la communauté. Cette année, nous allons offrir à Oxnard quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie. Nous avons hâte de vous voir tous à .Paak House 2021!”

Depuis sa création, .Paak House a eu un impact sur la grande région de Los Angeles chaque saison des vacances grâce à des activités de sensibilisation et d’expériences. À ce jour, l’événement a collecté plus d’un demi-million de dollars pour des initiatives communautaires et a servi plus de 3 000 familles en leur fournissant des soins d’hygiène de base, de la nourriture, des articles de toilette de tous les jours, des vêtements, des fournitures scolaires et bien plus encore. Maintenant dans sa quatrième année, l’événement restera consacré à apporter aux familles plus de ces nécessités de base.

L’événement .Paak House de cette année comprendra une liste surprise d’amis de .Paak qui s’arrêteront pour des collaborations et des performances inattendues tout au long de l’événement. Certaines des apparitions et performances de talents passées ont inclus Seth Rogen, Kali Uchis, Ty Dolla $ign, Snoh ​​Aalegra, JoJo, Jhené Aiko, Raphael Saadiq, Emily King, Masego, Mereba, Kamasi Washington, Goapele, Le Jeu, Anthony Anderson, Smino, Schoolboy Q, Isaiah Rashad, Cordae, Thundercat et bien d’autres au fil des ans.

Les billets pour le livestream peuvent être achetés via Moment House.