Anderson Silva attaque durement Dana White

En parlant de boxe Georges St-Pierre, Anderson Silva critique durement Dana Blanc. Parce que “La Araña” veut entrer dans la chaîne pour affronter GSP après l’avoir fait avec Tito Ortiz le 11 septembre, après avoir battu Julio César Chávez Jr. Mais il est clair que le président de l’UFC ne va pas le permettre à cause de cela le La légende canadienne a un contrat avec son entreprise, comme il l’a dit à MMAFighting.

« Rien de ce qui vient de Dana ne me surprend. Je voudrais (Blanc) le libérer (de son contrat). Il est apte à continuer à se battre, il n’y a aucune raison de le garder piégé. C’est ridicule.

«Il ne veut plus combattre en MMA et il y a une chance qu’il combatte deux, trois, quatre, cinq ans de plus en boxe.

« Il ne combattra pas un jeune garçon, il combattra un (Oscar) De La Hoya, il combattra quelqu’un qui lui donne les conditions pour bien performer.

“Mais allez-vous le forcer à remplir un contrat après tout ce qu’il a fait pour son entreprise ? Faire quelque chose comme ça est ridicule. C’est ridicule. Tu n’en as pas besoin.”