Anderson Silva conseille Conor McGregor sur la façon de gérer les blessures

Anderson Silva a offert quelques conseils à Conor McGregor alors qu’il se remet de sa jambe cassée.

Lors de l’UFC 264 en juillet dernier, McGregor s’est cassé la jambe gauche à la fin du premier tour. Cela lui a coûté une autre défaite contre Dustin Poirier dans ce qui a marqué la clôture de la trilogie. Ce fut certainement une fin décevante pour le combat. De plus, il s’agissait de la deuxième fracture scabre de la jambe en quelques mois, car Chris Weidman a vécu quelque chose d’encore pire. Mais Silva, qui a eu une terrible fracture à la jambe contre Weidman il y a plusieurs années, a offert quelques conseils à l’Irlandais alors qu’il se remet de sa blessure.

«Pour Conor en ce moment, cela prend du temps, continuer à travailler, continuer la thérapie physique, continuer à travailler sur le haut du corps et garder son esprit hors du jeu de combat. Restez simplement concentré sur votre rétablissement et ne pensez pas à l’endroit où vous devrez vous battre demain ou dans six mois. Récupérez simplement votre corps. Soyez prêt à préparer l’esprit à votre retour, vous reviendrez fort, vous reviendrez mieux.”

Anderson Silva a ensuite expliqué le point en disant que McGregor doit se concentrer sur son esprit. La légende brésilienne sait que l’état d’esprit de récupération est également important. McGregor doit se concentrer sur son rétablissement et préparer son retour dans l’Octogone.

« Votre esprit, vous devez être prêt et connecté au cœur pour vous rendre plus puissant. Continuez à vous mettre au défi et montrez à quel point vous aimez votre travail et à quel point vous pouvez continuer à le faire lorsque vous avez le même Anderson, le même Weidman, le même Conor. Mentalement, c’est important.”