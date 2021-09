Anderson Silva critique le « tout-puissant » Dana White pour avoir conservé le GSP

Anderson Silva veut boxer Georges St-Pierre mais ne pense pas que Dana White va le laisser faire.

Depuis qu’Anderson Silva a été libéré par l’UFC il y a près d’un an, le Brésilien est entré sur le ring et a battu le boxeur mexicain Julio César Chávez Jr., en juin dernier. Désormais, Silva affrontera Tito Ortiz samedi prochain. Mais, il insiste pour vouloir boxer contre St-Pierre, même s’il doute que cela se produise. Dans une récente interview, Anderson Silva a évoqué son idée de combattre GSP en boxe.

“C’est une possibilité. Georges St-Pierre est un gars qui mérite tout le respect. Pas seulement lui, mais tous les combattants. Vitor Belfort, Tito Ortiz, Oscar De La Hoya, ce sont des légendes. Et je pense que ce serait un combat intéressant, mais, nous avons besoin que le tout-puissant arrête de déranger et laisse le gars continuer. »

Pourquoi Anderson Silva pense que Dana White ne permettra pas à St-Pierre de le combattre est le fait même pourquoi White a empêché GSP de boxer De La Hoya. Pour Silva, il est ridicule que les Blancs n’autorisent pas GSP à sortir de son contrat.

« Rien de ce qui vient de Dana ne me surprend, mon frère. J’aimerais que Dana le libère de son contrat. Il est apte à continuer à se battre, il n’y a aucune raison de le garder coincé juste à cause de l’ego. C’est ridicule. C’est mon avis, c’est ridicule. Laisse le gars partir.”

Silva soutient que St-Pierre ne resterait actif dans aucune entreprise rivale de l’UFC. Par conséquent, il semble absurde que vous le bloquiez.

«Il ne veut plus combattre en MMA et il est possible qu’il combatte deux, trois, quatre, cinq ans de plus en boxe. Il ne va pas combattre un jeune homme, il va combattre De La Hoya, il va combattre quelqu’un avec qui il va bien performer. Mais l’avez-vous lié à un contrat après tout ce qu’il a fait pour votre entreprise ? Faire quelque chose comme ça est ridicule. Tu n’as pas besoin de ça.”