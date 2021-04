Anderson Silva envoie un message sincère à Chris Weidman après l’horrible jambe cassée à l’UFC 261

Anderson Silva a envoyé un message sincère à Chris Weidman après avoir subi une fracture à la jambe d’horreur à l’UFC 261 samedi soir.

Le poids moyen s’est cassé la jambe dans les premières secondes de son combat contre Uriah Hall lorsqu’il a tenté de lancer la première frappe du combat.

Dès que Weidman a décroché le coup de pied, sa jambe s’est repliée

Lors de l’impact, la jambe de Weidman s’est cassée et il s’est effondré en arrière avec toute l’arène consternée par ce qui s’est passé.

Le combat a été immédiatement annulé et Hall a décerné le vainqueur lorsque les médecins sont entrés dans l’octogone et sont allés travailler sur Weidman.

Il serait sorti de l’octogone et emmené dans un établissement médical local, mais il a réussi à donner un coup de pouce au public enthousiaste pour lui faire savoir qu’il allait bien.

Chris Weidman a été emmené sur une civière à l’UFC 261

Silva a subi une fracture à la jambe tout aussi horrible en combattant Weidman en décembre 2013 à l’UFC 168.

L’araignée a envoyé un message au combattant de l’UFC sur Instagram à la suite de la méchante blessure de samedi.

Il a écrit: «Mon champion des sentiments les plus profonds et les plus sincères. Ayez foi, je vous souhaite un prompt rétablissement. En ce moment, je vous souhaite, à vous et à votre famille, lumière, amour et connaissance.

«Aux fans du sport, veuillez respecter ce moment de cet incroyable guerrier et souhaitons qu’il soit à 100% très récupéré bientôt. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille @chrisweidman. »

Anderson Silva a subi une fracture à la jambe tout aussi horrible en 2013