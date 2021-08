Anderson Silva est prêt à combattre Logan Paul

in

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC et légende du MMA Anderson Silva, qui s’aventure maintenant dans le monde de la boxe, a déclaré que la porte était ouverte pour un combat contre le youtuber Logan Paul.

‘La Araña’ viene de vencer aa Julio César Chávez Jr. en una pelea de boxeo de exhibición y le empezó a tomar el gusto al asunto, de hecho ahora está concentrado para su duelo contra su ex compañero de la UFC, Tito Ortiz el próximo 11 septembre. « J’attends avec impatience le prochain défi, peut-être qu’il viendra de Logan Paul. Nous verrons”Silva a déclaré au Sun.

Avis

Désormais, ce n’est pas le Brésilien qui finit par décider si cela va arriver ou non. « Nous ne pouvons pas contrôler cette situation. Je peux contrôler une chose : m’entraîner dur, écouter mon coach”, indiqué et ajouté : « Si cela se produit, je suis prêt pour cela. Sinon, je vais continuer à m’entraîner ».

“Tout est possible. J’aime me battre. Le combat est une grande partie de ma vie. Je me défie à chaque instant. Je n’arrête jamais de m’entraîner », fermé à ce sujet.

Sur la confrontation avec Tito Ortiz, Spider a commenté “Triller m’a approché et m’a interrogé sur cette opportunité de se battre avec Tito” et j’ai dit: « C’est un grand honneur, c’est une légende, un monstre. Ceci est incroyable'”.

