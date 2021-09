Anderson Silva exclut une revanche avec Vítor Belfort en boxe

Anderson Silva face à Vítor Belfort à l’UFC

Cela fait plus de 10 ans, mais tous les fans de l’UFC se souviennent du match Anderson Silva vs. Vitor Belfort. Le 5 février 2011, « The Spider » a battu « The Phenom » par KO au premier tour et a défendu le championnat du monde des poids moyens de l’UFC, a obtenu le KO de la nuit et le KO de l’année ; Il a également étendu le record de défenses de titre à 8 et a battu le record de la plupart des défenses de titre totales. Plusieurs fois depuis lors, il a été question d’un match revanche.

Anderson Silva exclut un match de boxe avec Vítor Belfort

Une revanche qui pourrait arriver en boxe maintenant qu’ils sont tous les deux dans le sport. Rappelons qu’aujourd’hui Silva va affronter Tito Ortiz tandis que Belfort va affronter Evander Holyfield. Cependant, “The Spider” exclut qu’ils voient les visages dans le ring. C’est ce qu’il a dit lorsqu’on lui a demandé récemment sur MMA Fighting :

Avis

«Mon avis sur un match avec Vitor, mec, Quoi de plus spectaculaire que le KO que j’ai donné à Vitor ? Seulement si nous entrons sur le ring et que je souffle sur lui et qu’il tombe. En dehors de cela, rien de plus cool ne pouvait arriver. Oublie ça, mec. Les gens doivent l’oublier. C’est fini«.

