Anderson Silva fait exploser le “ terrible ” Dana White alors que le patron de l’UFC bloque Georges St-Pierre boxe Oscar De La Hoya

Anderson Silva a peut-être quitté l’UFC, mais il n’en a pas fini avec les sports de combat.

La retraite n’est pas un mot que Spider aime utiliser. Alors qu’il s’est éloigné du MMA, il fera ses débuts en boxe contre Julio Cesar Chavez Jr. le 19 juin au Mexique.

Anderson Silva est l’un des plus grands à avoir jamais concouru dans l’octogone

Le joueur de 46 ans a été libéré de son contrat avec l’UFC après avoir perdu sept de ses neuf derniers combats sans concours.

Pourtant, de 2006 à sa pause jambe contre Chris Weidman en 2012, Silva était intouchable au poids moyen et est à juste titre considéré comme l’un des plus grands de tous les temps.

Un autre homme dans cette conversation est l’ancien champion des poids moyens et grand poids welter, Georges St-Pierre.

St-Pierre est l’un des plus grands artistes martiaux mixtes de tous les temps et Dana White ne voulait pas le voir boxer

Triller voulait que GSP affronte Oscar De La Hoya dans un match de boxe et le Candian voulait le faire aussi – mais le patron de l’UFC, Dana White, a dit non.

“Je pense que cela n’a pas de sens, surtout parce que Georges a fait beaucoup pour le sport, en particulier pour l’UFC”, a déclaré Anderson Silva à MMA Junkie lors d’un événement médiatique mercredi. «Pourquoi tu tiens le gars? Cela n’a aucun sens.

«Georges est un combattant. Vous ne pouvez pas tenir un combattant. C’est la même chose si vous prenez le lion dans la jungle et le mettez dans une cage. Le lion va mourir. Vous ne pouvez pas faire ça. Personne ne peut faire ça. Cela n’a aucun sens. C’est terrible, terrible – complètement terrible. “

GSP est toujours sous contrat avec l’UFC et même s’il ne se battra pas pour White, le président de l’UFC peut s’assurer qu’il ne se battra pour personne d’autre.

Dana White a clairement indiqué qu’il ne voulait pas travailler avec Triller

«Je comprends que Dana ne voulait pas que je me batte. Cependant, cela aurait été amusant. Parce que ma carrière de combattant professionnel, pour devenir le meilleur au monde dans les arts martiaux mixtes, est terminée. J’aurai 40 ans demain; Je vais avoir 40 ans. C’est un jeu de jeune homme », a déclaré St-Pierre.

«Cependant, pour plutôt combattre un match de boxe selon les règles que Triller a mises en place contre le légendaire Oscar De La Hoya? Pour moi, cela aurait été un rêve devenu réalité, car il est mon deuxième boxeur préféré de tous les temps, derrière Sugar Ray Leonard », a déclaré GSP.

«De plus, une grande partie de l’argent gagné aurait été donnée à des œuvres caritatives. Cela aurait donc été pour une bonne cause, juste pour montrer que nous ne nous prenons pas trop au sérieux. Et ça aurait été une compétition sérieuse parce que vous dites, je joue au basket, je joue au hockey, mais vous ne «jouez» pas au combat. Cela aurait été amusant.

White a répété à plusieurs reprises qu’il ne ferait pas affaire avec Triller et qu’il voulait qu’ils le laissent tranquille.