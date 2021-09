Anderson Silva fait l’éloge des frères Paul et n’exclut pas de les affronter à l’avenir

La victoire de Jake Paul sur Tyron Woodley dimanche dernier n’a peut-être pas convaincu des noms comme Vitor Belfort et Nate Diaz, qui a critiqué le Youtubeuse, mais j’aime l’un des plus grands combattants de tous les temps : Anderson Silva.

Dans une interview avec Soumission Radio, Araignée fait l’éloge du travail qui Jacques Paul Et son frère Logan ils l’ont fait depuis qu’ils ont commencé leur aventure de boxe.

Avis

«Ils ont fait du bon travail, Tyron a fait un excellent travail. Je pense que Jake et Logan travaillent dur. Les frères ont donné une chance aux gens et ils n’ont rien à prouver à personne, juste pour mettre deux grands noms sur le ring et faire un grand spectacle. Ils parlent beaucoup, mais ça divertit. C’est bien. En fin de compte, quand vous voyez la vie de ces deux garçons, ce sont des gens formidables, ce ne sont pas des gens méchants. Ils ne cherchent qu’à apporter une formation pour tout le monde. Je les respecte beaucoup tous les deux et je pense que le combat était très intéressant », expliqué Silva.

Débutant également une étape dans la boxe professionnelle après 20 ans dans le MMA, Anderson Silva voir fréquemment comment son nom est associé à un éventuel combat avec Logan Paul dans le futur. Le Brésilien, qui affronte l’ancien champion de UFC Tito Ortiz dans un combat de huit rounds le 11 septembre n’exclut pas la possibilité d’y faire face à l’avenir.

“Tout est possible. Beaucoup de gens parlent d’un combat avec Logan. Je pense que tout est possible, parce que Logan est un gars très drôle et intelligent. Les frères Paul sont des gens formidables et intelligents et ils font quelque chose pour nous, les combattants. Nous allons voir. Tout est possible”, conclu Anderson.

