Anderson Silva frappe à froid son compatriote légende de l’UFC Tito Ortiz au premier tour avec le concurrent « KO de l’année »

in

Anderson Silva a fait un travail léger de Tito Ortiz dans le co-main event de la carte de Triller de samedi soir.

Le Brésilien, ancien champion des poids moyens de l’UFC et l’un des plus grands de tous les temps, a assommé Ortiz dès le premier tour avec un crochet droit dévastateur.

Twitter : @trillerfight

Tito Ortiz a été assommé à froid par Anderson Silva

Ortiz, un ancien champion des poids légers de l’UFC lui-même, est sorti en se balançant et s’est tenu juste devant Silva alors qu’il tentait de faire sa marque.

Silva vient d’utiliser son mouvement de tête pour échapper aux frappes d’Ortiz. Une fois qu’Ortiz a soutenu Silva dans un coin, il a essayé de décharger les crochets mais n’a rien réussi à faire atterrir.

Anderson Silva vient d’éliminer Tito Ortiz au premier tour ! pic.twitter.com/ILLA1vDzjc – Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 12 septembre 2021

L’araignée, qui a battu l’ancien champion du monde Julio César Chávez Jr. la dernière fois et s’est consacré à la boxe, s’est levé et a posé un sauvage crochet droit sur la tempe et Ortiz était sur ses pieds avant que quelques autres coups ne le fassent toucher la toile dure.

Les deux hommes sont des talents de calibre UFC Hall of Fame, mais dans un ring de boxe, Silva était bien en avance sur Ortiz dès le départ.

Twitter : @trillerfight

Tito Ortiz a fait de son mieux pour faire pression sur Anderson Silva

Ortiz a dû perdre 40 livres juste pour commencer le combat. À l’origine, Silva voulait qu’Ortiz le combatte à 195 livres, mais Ortiz pesait 200 livres et il avait toujours un avantage de 7 livres à la pesée.

Quand Ortiz était allongé sur la toile, Silva n’a pas du tout célébré. L’homme de 46 ans était plus inquiet pour Ortiz qu’autre chose.

Après la victoire, Silva a été interviewé sur le ring et est resté humble. Lorsque l’intervieweur a demandé : « Nous n’avons pas vu le dernier d’entre vous, n’est-ce pas ? » Silva a répondu avec un sourire ironique “Probablement.”

Twitter : @trillerfight

Anderson Silva est resté bas avant de bondir avec le crochet

L’ensemble de l’événement allait d’étrange à difficile à regarder. David Haye a remporté un combat facile lors du premier match en remportant les huit manches contre son ami Joe Fournier.

Puis, dans l’événement principal, Evander Holyfield a été repoussé dans un tour contre un autre talent du Temple de la renommée de l’UFC, Vitor Belfort.

Alors qu’Ortiz ne sera pas pressé de revenir sur un ring de boxe, Silva semble avoir de nombreuses options devant lui après un KO aussi vicieux.