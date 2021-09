Anderson Silva met en avant la contribution des frères Paul à la boxe

Considéré comme l’un des plus grands poids moyens de MMA de tous les temps, Anderson Silva, maintenant barboteur de boxe, a donné son avis sur les frères Paul et comment ils changent le sport.

La légende brésilienne Anderson Silva a fait sa transition vers la boxe professionnelle en juin de cette année. Après sa retraite des arts martiaux mixtes, le “Spider” a fait son retour à la boxe contre Julio César Chávez Jr. qui, après huit rounds, a battu les tableaux de bord des juges dans une décision partagée. Maintenant, Silva a un dossier professionnel de 2-1 en tant que boxeur et se prépare pour son prochain match.

Son prochain engagement sera devant une autre éminence du MMA, le ‘Champion du peuple’, Tito Ortiz. L’ancien champion de l’UFC fera ses débuts sur le ring, à 46 ans. Le concours aura lieu le 11 septembre au Staples Center Arena de Los Angeles. Ce sera huit rounds de deux minutes et sera sanctionné par la California State Athletic Commission. L’événement, organisé par Triller Fight Club, sera interprété par Óscar De La Hoya vs. Vitor Belfort, un autre combattant historique et monarque du MMA.

«Ce combat est arrivé au bon moment, j’étais à l’entraînement à domicile et ‘Fight Club’ m’a appelé; Ils m’ont dit si j’étais prêt pour ça et j’ai dit oui. C’est un bon combat, très intéressant, c’est bon pour le divertissement. Tito est un bon nom, et j’ai un grand nom aussi.”

Avant son combat contre Julio Cesar Chávez Jr., Silva a disputé deux matchs de boxe professionnelle, une victoire et une défaite, toutes deux par KO. Ses débuts sur le ring remontent à 1998, à l’âge de 23 ans. Le Brésilien, spécialisé dans de multiples disciplines de combat, comme le muay thai, le jiu-jitsu, le tae kwon do, entre autres ; exprime qu’il est probable qu’il ne concoure qu’en boxe, il exclut donc un éventuel retour au MMA.

«Je boxe depuis de nombreuses années, j’ai eu des combats amateurs et deux combats professionnels au Brésil. Bien sûr, ce n’est pas le même niveau que j’ai combattu avec Julio César Chávez Jr. Mais la boxe a été avec moi toute ma vie. J’ai pris de bonnes chances dans le passé, je me suis amusé et j’ai continué à travailler dur. Mais bien sûr, je suis à un niveau différent maintenant, je ne combats probablement que la boxe. »

Silva, l’un des compétiteurs les plus respectés du sport, a été libéré de l’UFC l’année dernière. Son départ du promoteur est intervenu après sa défaite par TKO contre Uriah Hall à l’UFC Fight Night. Le “Spider” après avoir perdu sa ceinture contre Chris Weidman en 2013, n’a obtenu qu’une seule victoire et qu’une non-décision lors de ses huit dernières apparitions dans la cage.

La carrière réussie du Brésilien est indéniable, après six ans de règne à 185 livres à l’UFC et avec 10 défenses de championnat réussies. Ses dernières performances étaient peut-être un symptôme du temps qui passe et de la blessure dévastatrice qu’il a subie à la jambe. Mais, Anderson Silva est entré dans l’histoire comme l’un des plus grands artistes martiaux de tous les temps.

Avec les arts martiaux mixtes dans le passé, son objectif principal est maintenant son match avec Tito Ortiz. Après cette confrontation, il résoudra la suite de sa carrière.

« Tout est possible, j’aime me lancer des défis. Maintenant, mon objectif est Tito Ortiz, nous verrons quelle est la prochaine étape et mon prochain défi. »

Après sa victoire contre ‘The Son of the Legend’, il y avait des rumeurs sur un match potentiel contre Logan Paul. Un éventuel match d’exhibition qui était en négociations, mais qui n’a rien donné ; et plus tard, il serait laissé pour compte, lorsque le combat entre Silva et Ortiz a été confirmé.

Cependant, il laisse la porte ouverte, peut-être, à une future confrontation avec l’un des frères.

« Tout est possible, beaucoup parlent du combat avec Logan. Je pense que c’est bien parce que Logan est un garçon formidable, très divertissant et intelligent. Les frères Paul sont de bons gars, ils font quelque chose de bien pour nous. C’est un spectacle de divertissement et nous verrons, tout est possible.”

Logan Paul, un ancien youtubeur populaire qui a fait sa transition vers la boxe, tout comme son jeune frère Jake Paul. Il a eu son initiation à la boxe en 2018, son premier combat contre un autre de la même condition : youtuber. C’était une exposition qui s’est terminée par un match nul, et un an plus tard, il aurait sa revanche mais dans un combat professionnel, où il a été vaincu. Il détient donc un record professionnel de 0-1. Sa dernière apparition sur le ring était une autre exposition, contre Floyd Mayweather, retraité et invaincu; À la surprise générale, le concours a duré huit tours et il n’y a eu aucun gagnant.

Laissez-moi vous dire quelque chose d’important, les frères Paul ont créé une nouvelle opportunité pour les gens de penser que le divertissement ne consiste pas à prouver quelque chose. Il s’agit simplement de réunir deux grands noms sur un ring et de faire un grand spectacle. »

Anderson reconnaît ce que les frères Paul ont généré dans le sport, attirant un public massif à leurs spectacles ; qu’en fin de compte, ils aident simplement la boxe à grandir. De plus, une belle opportunité pour ceux qui partagent l’affichage, de pouvoir se faire connaître. L’intérêt de voir les frères attire de nombreuses personnes qui paient pour voir les spectacles.