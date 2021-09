Anderson Silva prévoit de prendre sa retraite à 50 ans, ouvert à combattre Jake Paul

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

46 ans Anderson Silva dit qu’il lui reste environ 4 ans de combat… TMZ Sports son plan est de raccrocher les gants avant son 50e anniversaire.

Oh, et il est à la boîte Jacques Paul!

Commençons par la star de YouTube devenue boxeuse 4-0 qui vient de battre Tyron Woodley … qui a longtemps été considéré comme un adversaire possible de la légende de l’UFC.

“Tout est possible. Jake Paul et Logan font beaucoup de bon travail dans ce nouveau spectacle divertissant. On verra. Tout est possible. Je respecte les deux. [Jake] va bien, travaille dur. Alors, on verra, peut-être que c’est possible aussi.”

Silva — qui boxe Tito Ortiz le 11 septembre le Triller — n’est qu’à quelques mois de sa victoire sur l’ancien champion de 35 ans, Julio César Chavez Jr. dans l’anneau.

Nous avons également interrogé Spider sur la retraite … et s’il est clair que la fin n’est pas exactement imminente, elle est définitivement en vue.

“Mon objectif est mon dernier combat est 49 [years old]. 49, j’ai fini. Probablement, j’ai fini. C’est mon objectif. Combattez 3 ans de plus et c’est fait. 49. C’est le nombre. Peut-être que je peux me battre davantage, mais pour le moment, mon objectif est que lorsque j’aurai 49 ans, j’arrête de me battre.”

En bout de ligne, Silva dit qu’il se sent bien et aime se battre, a plus de combats en lui … et l’un de ces combats pourrait bien être contre Jake Paul.

Restez à l’écoute!