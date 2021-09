in

Anderson Silva contre Tito Ortiz

Suite aux propos de Tito Ortiz sur sa défaite face à Anderson Silva lors du match de boxe, maintenant nous voyons ce que dit “The Spider”.

Anderson Silva réagit à sa victoire contre Tito Ortiz

La légende brésilienne a fait cette déclaration sur les réseaux sociaux :

«Merci mon peuple !

«Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité d’apprendre cet art martial incroyable.. Quelque chose qui m’a aidé à gagner beaucoup de mes combats, et aujourd’hui n’était pas différent.

“(Oui monsieur) Maître légendaire Maître de Bruce Lee.

Naissance : 1er octobre 1893.

Décès : 2 décembre 1972, rue Tung Choi, Hong Kong

« Hauteur : 1,64 m.

Conjoint : Cheung Wing-sing (1916-1960)

Enfants : Ip Chun, Ip Ching, Ip Siu-wah, Ip Nga-wun, Ip Nga-sum

« Frères : Yip Kai-gak, Yip Wan-hum, Yip Wan-mei

Parents : Yip Hi-dor, Ng Shui.

Après le combat aussi Anderson Silva a défié les frères Logan et Jake Paul de l’affronter, lui et Vítor Belfort, qui a battu Evander Holyfield dans le même événement. Pour le moment les youtubeurs et boxeurs n’ont pas répondu mais il serait intéressant que ces combats aient lieu. Pour l’instant, nous allons avec les mots de “The Spider”.

«Jake Paul et ton frère, tu as l’opportunité de combattre moi et Vitor. C’est un bon combat.

