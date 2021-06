Anderson Silva sort Julio Cesar Chavez Jr pour gagner par décision partagée en tant que légende de l’UFC félicitée par Canelo Alvarez et pourrait combattre Jake ou Logan Paul ensuite

in

Anderson Silva a remporté une victoire surprise sur Julio Cesar Chavez Jr lorsque les deux se sont affrontés sur le ring de boxe.

La légende de l’UFC, 46 ans, a gagné par décision partagée lors de son combat au Mexique après avoir rejoint le monde de la boxe.

Anderson Silva a gagné par décision partagée contre le Mexicain

Le fils du grand mexicain Julio Cesar Chavez a ajouté à la liste des résultats récents bizarres après avoir perdu quatre de ses six derniers combats.

Cesar Chavez Jr a été battu par Canelo Alvarez en 2017, et sa carrière n’a cessé de décliner depuis.

L’homme de 35 ans avait été condamné à une amende de 100 000 $ pour ne pas avoir pris de poids, puis a perdu par décision partagée.

Son père regardait depuis le ring et il a parlé de son fils ces dernières années, surtout après s’être étrangement retiré lors de son combat contre Daniel Jacobs, puis avoir perdu le concurrent inconnu Mario Abel Cazares lors d’un retour au Mexique.

Silva pourrait combattre Jake ou Logan Paul à l’avenir

Anderson Silva affrontait un boxeur beaucoup plus expérimenté, qui en était à son 60e combat, mais a ensanglanté son adversaire lors de leur affrontement de huit rounds et il a été suggéré que cela aurait pu être une plus grande victoire.

Le Spider, qui est l’un des plus grands champions UFC de tous les temps, a ensuite été félicité par Cancelo Alvarez après le combat.

Ce fut un combat impressionnant de la part de la star vétéran du MMA et avant son combat, il a dit qu’il s’ouvrirait à combattre Jake ou Logan Paul.

S’adressant à TMZ Sports, Silva a déclaré que « tout est possible » lorsqu’on lui a demandé de faire face à l’un ou l’autre YouTuber devenu boxeur.

“Les frères Paul, je les respecte tous les deux”, a-t-il ajouté.