ANDERSON ‘SPIDER’ SILVA A DONNÉ UNE LEÇON À JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR

Anderson Silva sait se battre, cela ne fait aucun doute. La légende de l’UFC, cependant, n’a pas boxé depuis plus de 15 ans. Cela, cependant, ne semblait pas avoir d’importance samedi soir. Silva a battu Julio César Chávez Jr. à l’Estadio Jilasco de Guadalajara, au Mexique, par décision partagée dans un combat en huit rounds. Le combat faisait partie de l’événement Tribute to the Kings, qui a été couronné par le combat de Julio César Chávez Sr. avec Héctor Camancho Jr.

Des aperçus de l’UFC sont apparus lors des premiers tours samedi soir, lorsque Silva a été averti d’utiliser davantage son avant-bras alors qu’il s’adaptait au sport différent. Il n’a pas non plus hésité à se présenter tôt. Cependant, au quatrième tour, il semblait avoir trouvé le sien. Silva a décroché plusieurs tirs solides et a poussé Chavez Jr. contre les cordes pendant la majeure partie du tour alors qu’il prenait le contrôle du combat.

Silve l’a fait retenir à nouveau deux rounds plus tard, tandis que Chávez avait l’air gazé. L’œil de Chávez a également commencé à saigner de manière significative à la fin du septième tour, alors que Silva a simplement franchi le huitième avec facilité. Alors que le combat est revenu par décision partagée (77-75, 77-75, 75-77), Silva a tout de même obtenu la victoire qu’il méritait clairement.

Silva est entré dans le combat de samedi avec une fiche de 1-1 en boxe professionnelle, mais n’est pas monté sur le ring depuis 2005. Le joueur de 46 ans a obtenu sa libération de l’UFC l’année dernière et est parti comme l’un des meilleurs combattants de l’histoire. du sport. Il a un incroyable record de 34-11 et a la plus longue séquence de victoires de l’histoire à 16 ans.

Chaves Jr. est entré dans le combat de samedi avec une fiche de 52-5-1, mais a perdu trois de ses cinq derniers combats. La dernière fois qu’il est monté sur le ring, c’était en novembre, lorsqu’il a battu Jeyson Minda avec un TKO au quatrième tour. L’ancien champion des poids moyens WBC a perdu du poids de deux livres vendredi et a été condamné à une amende de 100 000 $, marquant au moins la troisième fois de sa carrière qu’il perd du poids.