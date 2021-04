Andhra Pradesh (AP) Mandal, Zila Parishad Election 2021: calendrier complet des élections, date et heure du vote, liste des principaux candidats, détails de la circonscription, sondage d’opinion, résultats et plus

Andhra Pradesh Mandal, élection de Zila Parishad 2021

AP Mandal, calendrier des élections de Zila Parishad 2021, date de vote, liste des principaux candidats: le scrutin pour 7 220 circonscriptions territoriales de Mandals et 515 circonscriptions de Zila Parishads d’Andhra Pradesh aura lieu jeudi 8 avril. Mardi, un banc à juge unique avait accordé un sursis à l’élection proposée, mais cet ordre a été annulé aujourd’hui par un banc de division de la Haute Cour d’Andhra. Le banc de division, cependant, a ordonné que le dépouillement des votes et la déclaration des résultats ne soient pas repris avant d’autres ordres. La commission d’État avait programmé le dépouillement des votes pour le 10 avril.

Suite à l’ordre du HC aujourd’hui, la commission a déclaré qu’elle était prête à mener le scrutin jeudi. L’organe électoral avait déjà mis en place toutes les dispositions nécessaires. L’agence de presse PTI a rapporté que le commissaire national aux élections, Nilam Sawhney, a organisé une téléconférence avec tous les collecteurs du district et fait le point sur la situation. Elle a également eu une conversation téléphonique avec le directeur général de la police, DG Sawang, sur les questions d’ordre public et le détachement de personnel de sécurité pour les tâches de scrutin.

Environ 2,5 millions d’électeurs ont le droit de voter aux élections pour 7 220 MPTC (circonscriptions territoriales de Mandal Parishad) et 515 ZPTC (circonscriptions territoriales de Zilla Parishad) répartis dans 13 districts de l’Andhra Pradesh. L’agence de presse a rapporté que 2 371 MPTC et 126 ZPTC avaient déjà été remportés sans contestation lors du processus électoral qui a débuté l’année dernière en mars.

Au total, 18 782 candidats sont en lice pour les circonscriptions mandales et 2 058 pour les circonscriptions de Zila Parishad. Le parti Telugu Desam de N Chandrababu Naidu, principal parti d’opposition d’Andhra, a déjà annoncé qu’il boycotterait les élections au Parishad. Il a déclaré que les élections se déroulaient de manière non démocratique.

Mardi, le juge U Durga Prasad de la Haute Cour avait suspendu le processus électoral de Parishad, affirmant que la commission ne pouvait pas unilatéralement prendre sa propre décision défiant les instructions de la Cour suprême en ce qui concerne l’application du code de conduite modèle. Il a ensuite adopté l’ordonnance provisoire sur une pétition déposée par le chef du TDP Varla Ramaiah.

La commission, cependant, a contesté l’ordonnance du juge unique devant un banc de division comprenant le juge en chef Arup Kumar Goswami et le juge C Praveen Kumar, qui a annulé l’ordonnance de Prasad aujourd’hui. Selon le PTI, ces élections ont été notifiées pour la première fois en mars 2020. L’année dernière, le 15 mars, les élections ont été reportées suite à la flambée des cas de coronavirus. Le rapport indique que seule la partie du scrutin et du dépouillement est restée en suspens et que le gouvernement de l’État a tenu à le faire.

