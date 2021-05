Andhra Pradesh, élection biennale du conseil législatif de Telangana reportées en raison du COVID-19: Commission électorale

Notamment, les CE n’avaient pas encore mis en place de calendrier pour les scrutins du Conseil législatif.

La Commission électorale indienne a reporté les élections biennales des conseils législatifs d’Andhra Pradesh et de Telangana en raison de la pandémie de COVID-19 qui fait rage. La CE a déclaré que le mandat de trois membres du Conseil législatif d’Andhra Pradesh et de six membres du Conseil législatif de Telangana élus par les membres des assemblées législatives respectives (MLA) expirait respectivement le 31 mai 2021 et le 3 juin 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi de 1951 sur la représentation du peuple, les sièges du Conseil législatif d’État qui seront vacants à l’expiration du mandat des membres doivent être pourvus par la tenue d’élections biennales. avant l’expiration du terme », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Notamment, les CE n’avaient pas encore mis en place de calendrier pour les scrutins du Conseil législatif. Il a déclaré aujourd’hui que les élections n’auraient lieu qu’après une amélioration significative de la situation Covid. «La Commission a examiné la question aujourd’hui et a décidé qu’en raison de l’éclosion de la deuxième vague de COVID-19 dans le pays, il ne serait pas approprié de tenir une élection biennale aux Conseils législatifs d’Andhra Pradesh et de Telangana respectivement jusqu’à la pandémie. la situation s’améliore considérablement et les conditions deviennent propices à la tenue de ces élections biennales », a déclaré la CE.

L’organisme de vote a déclaré qu’il déciderait de la question à un moment opportun à l’avenir après avoir recueilli les contributions des États concernés et évalué la situation pandémique des autorités mandatées telles que la NDMA et la SDMA.

Notamment, la Commission électorale a été la cible de vifs tirs de la part des partis d’opposition ainsi que des tribunaux pour avoir organisé des scrutins de panchayat et d’assemblée au milieu de la pandémie de COVID-19. Alors que les sondages panchayat se déroulaient dans l’Uttar Pradesh, cinq États – le Bengale occidental, le Kerala, l’Assam, le Tamil Nadu et Pondichéry – ont voté entre le 27 mars et le 29 avril. Le résultat du scrutin a été annoncé le 2 mai. ont tous été témoins d’un pic dans les cas de coronavirus, car les directives du COVID-19 ont été ouvertement bafouées pendant la campagne malgré les directives strictes de la Commission électorale.

