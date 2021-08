Andhra Pradesh : étudiant en ingénierie poignardé à mort en plein jour à Guntur ; accusé détenu

in

Un étudiant en ingénierie a été poignardé à mort dimanche à Guntur, dans l’Andhra Pradesh. L’accusé dans l’horrible incident, qui a été filmé en vidéosurveillance, a été arrêté, a annoncé la police.

La victime était une étudiante de troisième année en BTech et a été brutalement poignardée en plein jour et est décédée sur le coup, provoquant un énorme tollé dans la ville.

L’agence de presse PTI a cité le directeur général de la police, DG Sawang, disant que l’accusé avait été arrêté sur la base des indices cruciaux de la population locale et des images de la caméra de vidéosurveillance.

Le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy a annoncé une compensation de Rs 10 lakh pour les parents du défunt et a ordonné aux autorités de prendre soin de la famille en deuil. Il a également ordonné à la police d’accélérer l’enquête sur le cas dans le cadre de l’initiative Disha.

La police a déclaré que l’étudiant marchait sur la route Kakani lorsqu’un jeune l’a approchée à vélo. Lorsque la femme a refusé de l’accompagner, l’accusé a argumenté puis a sorti un couteau, la poignardant à plusieurs reprises au cou et au ventre avant de s’enfuir.

Les habitants l’ont immédiatement conduite à l’hôpital voisin, où elle a succombé à ses blessures.

Le ministre de l’Intérieur de l’Andhra Pradesh, M Sucharita, s’est précipité à l’hôpital, où le corps a été emmené, et a exprimé son choc face à l’incident.

« Malgré des lois strictes… comment punir de tels psychopathes ? Seule la peine capitale semble appropriée pour de tels monstres », a déclaré Sucharita, cité par PTI.

L’opposition a coincé le gouvernement dirigé par Reddy au sujet de l’incident, mettant en doute la sécurité des femmes dans l’État. Le chef du TDP, Nara Lokesh, a déclaré que le meurtre de l’étudiant dalit avait eu lieu alors que le ministre en chef parlait de la sécurité des femmes dans son discours du jour de l’indépendance.

Le chef de Jana Sena, K Pawan Kalyan, a déclaré que le meurtre de l’étudiant en ingénierie était « triste ». Une série d’attaques de ce type contre des étudiantes et des femmes a reflété l’échec du gouvernement à prendre des mesures efficaces pour les enrayer, a-t-il déclaré.

Le DGP a exhorté les gens à ne pas politiser l’incident. « Les auteurs de crimes contre les femmes seront sévèrement punis », a-t-il affirmé.

