Andhra Pradesh : le gouvernement renonce aux entretiens pour les futurs recrutements au service du gouvernement

Le nouveau système, dans lequel seuls des examens écrits seraient organisés pour toutes les catégories de postes, y compris les services du groupe 1, serait applicable pour tous les recrutements à notifier désormais.

Plus de vingt mois après avoir pris cette décision, le gouvernement de l’Andhra Pradesh a publié samedi une ordonnance formelle dispensant le processus d’entretiens pour tous les futurs recrutements dans la fonction publique, y compris les postes de direction.

C’est le 17 octobre 2019 que le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy, lors d’une réunion de haut niveau sur les recrutements, a pris la décision de supprimer les entretiens personnels pour tous les recrutements via la Commission de la fonction publique de l’AP. En conséquence, le secrétaire de l’APPSC, PSR Anjaneyulu, a écrit au département de l’administration générale le 21 octobre, demandant les mesures nécessaires sur la question.

Un haut responsable du Département de l’administration générale a déclaré que la nouvelle initiative était une “réforme majeure”, visant à améliorer la transparence et à réduire la subjectivité dans tous les recrutements au sein du gouvernement. Dans une ordonnance rendue samedi, le secrétaire principal (Services et gestion des ressources humaines) Shashi Bhushan Kumar a déclaré que le gouvernement avait décidé de renoncer au processus d’entretien “pour maintenir la plus grande transparence et garantir une confiance totale des candidats en compétition dans l’ensemble du processus de sélection”.

Le nouveau système, dans lequel seuls des examens écrits seraient organisés pour toutes les catégories de postes, y compris les services du groupe 1, serait applicable pour tous les recrutements à notifier désormais. En 2011, le gouvernement AP alors uni dirigé par N Kiran Kumar Reddy a supprimé le processus d’entretien pour tous les services subordonnés dans le cadre des réformes introduites dans les recrutements APPSC.

Les réformes ont été mises en œuvre conformément aux recommandations d’un comité de haut niveau dirigé par le secrétaire en chef spécial de l’époque, J Satyanrayana. Les tests écrits et les entretiens ont toutefois été retenus pour les postes de direction tels que collecteur adjoint, commissaire adjoint de police, agent des taxes commerciales, agent régional des transports, etc. Désormais, ces recrutements se feront eux aussi par voie d’examens écrits uniquement.

