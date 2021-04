Andhra Pradesh Mandal, Zila Parishad Election 2021 Live: Clash entre Jana Sena et YSSRC à Mamidikuduru

Par: FE Online |

Mis à jour: 8 avril 2021 09:42:10

Andhra Pradesh Mandal, Zila Parishad Élection 2021 Vote en direct, résultats Dernière mise à jour: Un total de 18 782 candidats sont en lice pour les circonscriptions de Mandal et 2 058 pour les circonscriptions de Zila Parishad.

Andhra Pradesh Madal, Zila Parishad Election Live: Selon la Commission électorale, 2371 MPTC et 126 ZPTC avaient déjà gagné sans contestation. (PTI)

AP Mandal, Zila Parishad Élection 2021 Vote en direct Dernière mise à jour: Un affrontement a été signalé entre les travailleurs de Jana Sena de Pawan Kalyan et les travailleurs du parti YSRCP de YS Jagan Mohan Reddy dans la région de Mamidikuduru. Selon les rapports, les travailleurs de Jana Sena distribueraient de l’argent liquide, ce à quoi les travailleurs du parti YSRCP se sont opposés. Cela a conduit à un affrontement au cours duquel des travailleurs des deux parties ont été blessés. Le vote est en cours pour 7 220 circonscriptions territoriales de Mandals et 515 circonscriptions de Zila Parishads d’Andhra Pradesh dans le cadre d’arrangements de sécurité stricts. Environ 2,5 millions d’électeurs ont le droit de voter aux élections pour 7 220 MPTC (circonscriptions territoriales de Mandal Parishad) et 515 ZPTC (circonscriptions territoriales de Zilla Parishad) répartis dans 13 districts de l’Andhra Pradesh. Selon la Commission électorale, 2371 MPTC et 126 ZPTC avaient déjà gagné sans contestation dans le processus électoral qui a commencé l’année dernière en mars mais a été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.

Au total, 18 782 candidats sont en lice pour les circonscriptions de Mandal et 2 058 pour les circonscriptions de Zila Parishad. Le parti Telugu Desam de N Chandrababu Naidu, principal parti d’opposition d’Andhra, a déjà annoncé qu’il boycotterait les élections au Parishad. Il a déclaré que les élections se déroulaient de manière non démocratique.

Lire la suite

Blog en direct

Andhra Pradesh Mandal, Zila Parishad Election 2021 Live Updates, Andhra Pradesh Zila Parishad Election Latest news, Andhra Pradesh Mandal Parishad Election Live Updates

Mardi, un banc à juge unique avait accordé un sursis à l’élection proposée. Le juge U Durga Prasad de la Haute Cour avait suspendu le processus électoral du Parishad, affirmant que la commission ne pouvait pas unilatéralement prendre sa propre décision défiant les instructions de la Cour suprême en ce qui concerne l’application du code de conduite modèle. Il a ensuite adopté l’ordonnance provisoire sur une pétition déposée par le chef du TDP Varla Ramaiah. La commission, cependant, a contesté l’ordonnance du juge unique devant un banc de division comprenant le juge en chef Arup Kumar Goswami et le juge C Praveen Kumar, qui a annulé l’ordonnance de Prasad hier. Le banc de division, cependant, a ordonné que le dépouillement des votes et la déclaration des résultats ne soient pas repris avant d’autres ordres. La commission d’État avait programmé le dépouillement des votes pour le 10 avril. Suite à l’ordonnance du HC, la commission procède aujourd’hui au scrutin. L’organe électoral avait déjà mis en place toutes les dispositions nécessaires.