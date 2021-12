Andi Deris d’Helloween « ne se rendait pas compte » que quelque chose de grave se passait dans le monde jusqu’à ce que la pandémie « bien après » frappe

BONJOUR chanteuse Andi Deris, qui vit à Tenerife, la plus grande des îles Canaries espagnoles, a parlé à Mayra Dias Gomes du Brésil « Lokaos Rock Show » sur la façon dont il a géré son incapacité à jouer des émissions pendant près de deux ans pendant la pandémie de coronavirus. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, nous avons eu la chance d’être en fait au milieu d’une production [of our new self-titled album] quand la pandémie a frappé. Donc, tous mes collègues musiciens ici dans le groupe, nous n’avons même pas réalisé qu’il se passait quelque chose de mal dans le monde parce que nous avons été, comme toujours, enfermés dans le studio. [Laughs] Nous étions dans notre propre confinement. Comme pour chaque production, vous êtes un peu dans votre terrier de lapin pendant [a few] mois…

« Après [each] jour de production, nous nous sommes assis là à deux heures du matin, écoutant les informations et regardant la télévision allemande, la télévision espagnole — vous passez par BBC, tu regardes CNN et vous essayez d’avoir une image de ce qui se passe dans le monde et de lire entre les lignes, parce que chaque nouvelle [report] était différent », a-t-il poursuivi. « Mais il y avait une chose commune : il y a une pandémie sanglante en cours. Les gens étaient morts de peur et tout le monde pensait : « D’accord, nous serons tous morts d’ici demain. » [Laughs] Ici en Espagne, parce que les îles Canaries font partie de l’Espagne, tout le monde avait cette [feeling of], ‘La nouvelle grippe espagnole encore.’ … Tout le monde pensait : « La moitié de l’Espagne sera éradiquée d’ici demain. Alors tout le monde avait cette grosse histoire d’estomac qui se passait : ‘Oh, merde. Ne sors pas.

« Mais pour nous, en fait, toute cette histoire de pandémie, le sentiment que je viens de décrire, cela a frappé bien après l’annonce de la pandémie », Et moi ajoutée. « Donc, pour nous, c’était du genre ‘D’accord, tu es ici de toute façon. Donc, tout ce qui se passe dans le monde ne nous affecte pas.’ Comme toujours, dans la production, nous sommes dans notre propre bulle. Et même s’il y avait la Troisième Guerre mondiale et que les Allemands envahissaient à nouveau la lune – peu importe – nous nous en moquons. Nous sommes ici dans le studio. D’accord, [we do care] parce que je suis allemand. D’accord. C’était un mauvais exemple. [Laughs] Oublie. [Laughs] «

En juin dernier, le nouveau LP de la gamme classique élargie réunie de BONJOUR est entré dans le classement officiel des albums dans le pays d’origine du groupe, l’Allemagne, à la première place.

le « Citrouilles unies » gamme de BONJOUR présente le chanteur de retour Michael Kiske et guitariste/chanteur Kai Hansen aux côtés de Déris, guitaristes Michel Weikath et Sascha Gerstner, bassiste Markus Grosskopf et batteur Daniel Löble.

Produit par Charlie Bauerfeind et Dennis Ward, le nouveau BONJOUR LP a été enregistré en partie au Accueil Studios à Hambourg (où tout a commencé en 1984). La même console d’enregistrement utilisée pour de telles BONJOUR albums comme « Maître des anneaux », « Le temps du serment » et « Mieux que cru » a été utilisé pour enregistrer le nouveau matériel du groupe. L’effort a été mitigé au Studios Valhalla de Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN).

BONJOURLe nouvel album de » a vu les légendaires power metalers allemands revenir aux sources « , le groupe enregistrant des enregistrements entièrement analogiques et Löble jouer le kit de batterie précédemment utilisé par BONJOURle batteur d’origine, le regretté Ingo Schwichtenberg, sur le légendaire « Gardien des sept clés » enregistrements.

le « Citrouilles unies » tournée a marqué la première fois Kiske avait joué en direct avec BONJOUR depuis 1993. Hansen, qui est parti BONJOUR en 1988, avait rejoint le groupe sur scène lors de diverses tournées et apparitions dans des festivals au fil des ans. L’ensemble comprenait plusieurs duos avec Kiske et son remplaçant, Déris, ainsi que de nombreuses chansons rarement jouées, y compris « Les enfants du siècle », « Ascension et chute » et « Vivre n’est pas un crime ». Hansen – qui a fait face BONJOUR jusqu’à la fin de 1986 — a chanté un medley de plusieurs BONJOUR classiques, y compris « Chevaucher le ciel », « Judas », « Lumière des étoiles » et « Heavy Metal (est la loi) ».

BONJOURest européenne « United Alive World Tour Partie II », qui devait initialement avoir lieu en septembre et octobre, aura désormais lieu l’année prochaine.