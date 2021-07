Andie MacDowell a dit d’éviter la surprise des cheveux gris sur le tapis rouge de Cannes

Lorsqu’Andie MacDowell a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes plus tôt ce mois-ci, elle a surpris nombre de ses fans de longue date en embrassant ses cheveux gris. Pendant le verrouillage du coronavirus, la star du Jour de la marmotte a choisi d’arrêter de se colorer les cheveux et espère que son apparence argentée fera partie de son image. Dans une interview avec Vogue, la star de 63 ans a déclaré que ses managers avaient essayé de l’en dissuader, mais elle leur a prouvé le contraire.

Au début de la quarantaine, les cheveux de MacDowell ont commencé à s’allonger et ses enfants ont dit qu’elle avait l’air “bada—” avec les cheveux gris. “Quand je l’ai remonté dans un chignon, tout ce que vous pouviez voir était le sel et le poivre, ce que je suis, vous savez, sombre et argenté”, a expliqué la star de Four Weddings and a Funeral à Vogue. “J’aime me comparer à George Clooney parce que pourquoi pas ? Je dis depuis un moment qu’il était temps pour moi, personnellement, de faire cette transition parce que je sentais que c’était approprié pour ma personnalité et qui je suis. “

(Photo : VALERY HACHE/. via .)

Depuis qu’elle a eu quelques temps d’arrêt supplémentaires, MacDowell “est devenue obsédée” par Jack Martin, qui a coiffé Jane Fonda. Elle a partagé ces photos avec certains de ses amis et a dit qu’elle prévoyait de devenir grise aussi. Lorsqu’elle a été choisie pour un autre projet, ses managers lui ont dit que ce n’était pas le moment d’arrêter de se colorer les cheveux. MacDowell n’était pas d’accord. “J’ai dit : ‘Je pense que tu te trompes, et je vais être plus puissant si j’embrasse là où je suis en ce moment. Il est temps parce que dans deux ans j’aurai 65 ans. Si je ne le fais pas maintenant, je n’aurai pas la chance d’être sel et poivre. J’ai toujours voulu être sel et poivre », se souvient-elle.

MacDowell craignait de laisser ses cheveux devenir gris au début, ajoutant qu’elle était “très prudente parce que je ne voulais pas que quelqu’un soit contrarié”. Elle essayait de comprendre comment elle pouvait porter des perruques pour “faire plaisir aux gens”. Mais une fois que MacDowell est devenu gris, “il était tellement clair pour moi que mon instinct était juste parce que je ne me suis jamais sentie plus puissante”, a-t-elle déclaré à Vogue. “Je me sens plus honnête. J’ai l’impression de ne pas faire semblant. J’ai l’impression d’embrasser là où je suis. Je me sens vraiment à l’aise. Et à bien des égards, je pense que c’est plus frappant sur mon visage. j’ai l’impression que ça me convient.”

Elle a acquis une confiance supplémentaire dans le look après avoir remarqué combien d’hommes ont les cheveux poivre et sel, et cela ne les empêche pas de trouver un emploi. MacDowell a commencé à sentir que l’âge sur son visage “ne correspondait plus” à ses cheveux colorés. Elle pense qu’elle a l’air plus jeune maintenant parce que ses cheveux ont l’air naturels. “Ce n’est pas comme si j’essayais de cacher quelque chose”, a déclaré MacDowell. “Je pense que c’est un coup de force, et c’est ce que je n’arrêtais pas de dire à mes managers. C’est exactement ce que je dois faire ici.”

Bien que MacDowell adopte sa couleur sel et poivre, elle utilise toujours des produits de coloration argentée. “J’utilise prudemment des shampooings violets sur mes cheveux car ils sèchent”, a-t-elle déclaré à Vogue. “J’utilise beaucoup plus de produits qui rehaussent la couleur, comme des mousses ou des revitalisants violets. J’utilise beaucoup de revitalisants violets pour lui donner un aspect argenté, et c’est incroyable comment ils fonctionnent. J’adore les différents produits violets de L’Oréal.”

À la fin de son interview, MacDowell a déclaré qu’elle ne jugerait pas les autres pour leurs choix, mais elle espère que les gens “s’arrêteront et considéreront comment nous pensons aux hommes mûrs et comment nous pensons aux femmes mûres et commencerons vraiment à évaluer ce que nous disons et ce que nous projet.” Elle a dit plus tard que des changements “doivent être apportés pour ma génération de femmes et la suivante. Je veux juste que les gens réfléchissent à tout cela.”

MacDowell partage trois enfants, Justin, Rainey et Margaret Qualley, avec son premier mari, Paul Qualley. Elle joue dans la prochaine série Netflix Maid, avec sa fille Margaret, Nick Robinson et Anika Noni Rose. Elle joue également dans le prochain film Along for the Ride, qui sortira également sur Netflix.