Andoni Gago a perdu le titre européen à Marbella

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Spectacle d’été ce soir à la Marbella Arena, lors d’une soirée organisée par MGZ avec la collaboration de Saga Heredia et MTK.

Le plat principal de la soirée était le championnat d’Europe des poids plume, parmi les détenteurs de la ceinture Andoni Gago (24-4-4, 7 KO) et le prétendant français Karim Guerfi (30-5, 9 KO), plusieurs fois monarque continental de la catégorie des poids coq.

Cette deuxième défense de Bilbao n’a pas bien commencé, car Machito a déjà présenté une coupure au bout du sourcil gauche au milieu du premier tour. Dans ces premiers tours, Gago s’entraînait davantage et cherchait à diriger l’attaque, mais les coups plus isolés du guépard ont frappé le visage de notre combattant avec une grande force. Guerfi ​​s’est adapté au rythme du champion, et l’a reçu, de plus en plus, avec des lignes droites dangereuses lorsque le Basque a tenté de le coincer.

Mais le cœur d’Andoni Gago ne doit jamais être sous-estimé, et son moteur diesel, ainsi que le bon travail sur le coin de Ricardo Sánchez Atocha arrêtant son saignement, a essayé les Français quand il a atteint le milieu du combat, avec une cadence de plus en plus élevée à l’offensive. L’astuce de Guerfi ​​a été de très bien commencer et finir chaque set afin de se montrer aux juges, à part beaucoup bouger pour ne pas être coincé dans les cordes. Il était, en ce sens et face au dernier quart du concours, assez difficile de marquer ce qui se voyait entre les seize cordes. Rien n’a changé dans les soi-disant manches de championnat, le Français étant réprimandé pour avoir utilisé sa tête, pour avoir enlevé le ruban adhésif de ses gants en continu et fait des kilomètres pour éviter la poussée du Biscayen, qui a continué, inlassablement, à chercher à combiner face à Guerfi.

Trente-six minutes plus tard, nous nous demandions tous ce que les juges allaient penser, dans un combat très difficile lorsqu’il s’agissait de marquer les dix et neuf; et ils ont dit qu’il y avait un nouveau champion d’Europe par décision partagée, marquant un 115-113, 113-115 et 116-112 acceptable pour Karim Guerfi.

Dans le combat co-vedette de la nuit, l’ancien champion d’Espagne et de l’Union européenne des super-moyens Ronny Landaeta (18-3, 11 KO) cherchait à retrouver des sensations face aux Français Nizar Trimech (8-2, 3 KO), adversaire très compliqué avec une belle carrière amateur. Le Français est sorti impétueux dès les premiers tours, très agressif face à l’Espagnol-Vénézuélien (parfois trop, ce qui lui a valu quelques réprimandes de l’arbitre, ce qui n’est pas arrivé avec les coups dans la nuque de Landaeta), qui a reçu des mains dangereuses. . Le Llanero, fort de son expérience et de ses ressources, enfonçait peu à peu des coups dans l’anatomie du Français, avec une fréquence et une précision croissantes, et le visiteur peinait au quatrième tour, bien qu’il obtint à nouveau du bon travail au cinquième. Après une sixième manche passionnante, les officiels ont statué 58-57, 58-56 et 58-56 en faveur de Ronny Landaeta, un score très contesté par Trimech et son équipe. En toute objectivité, les cartes étaient trop généreuses avec le boxeur local, et à notre avis, le visiteur méritait plus de chance.

Un autre concours intéressant était entre les Polonais Eryk Apresyan (8-1, 5 KO) et l’Ukrainien Vladyslav Baranov (7-10-2, 5 KO), six rounds au super poids welter. Dans le premier, surprise avec la chute d’Apresyan, théoricien favori ; Cependant, l’homme basé à Marbella s’est rétabli, s’est imposé au deuxième tour et a renversé Baramov à deux reprises au troisième set avec de bonnes mains dans la zone du foie. Les Polonais ont mieux suivi jusqu’au sixième et dernier tour, consolidant la victoire de l’avis des juges avec des scores de 58-53, 58-53 et 58-55, pour le moins étranges.

Il y a eu plusieurs combats préliminaires. Au super poids léger, la recrue sévillane José Seda (1-0, 0 KO) et le Vénézuélien Dionis Martinez (9-23-3, 4 KO) a organisé un match assez compétitif, Seda montrant une évolution au cours du combat après avoir décollé les nerfs du rookie. Seda a gagné par décision majoritaire (38-38, 39-38 et 39-37).

Une autre recrue, le poids moyen marocain Marouane El Khartouti (1-0, 0 KO), battre le Hongrois dans un vilain duel Pal Olah (9-36-3, 7 KO), qui est venu avec peu de désir d’être compétitif. Ainsi, au deuxième tour, ils lui ont retiré un point pour avoir utilisé sa tête et il a subi un renversement en frappant la région de l’oreille. Au troisième tour, M. Alloza a soustrait deux autres points consécutifs au Magyar, peut-être trop rapidement, entraînant la disqualification d’Olah.

Le poids moyen également marocain résidant en Andalousie Ayoub El Fahmi (2-0, 1 KO) a battu le vétéran colombien Christophe Mena (2-4-3, 2 KO), dans une belle bataille surtout en première mi-temps pour les supporters, avec de splendides échanges au milieu et au corps à corps. 60-54, 59-55 et 60-54 étaient les cartes, peut-être excessives, des juges après les six tours convenus.

Enfin, le duel entre deux Russes résidant en Espagne a fait pencher la balance dès la première seconde, puisque Arsenii garibian (5-1, 4 KO) est revenu après deux ans d’inactivité qui s’est écoulé au premier tour Elkhan baïramov (1-14, 1 KO), dont le corner a jeté l’éponge devant leur apparente infériorité ; Bairamov a treize défaites consécutives et n’a pu battre qu’Adrián Torres en raison de sa blessure ; peut-être devriez-vous repenser si monter sur le ring est le meilleur pour votre santé.