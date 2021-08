Andoni Gago et Karim Guerfi ​​donnent le poids à la dispute du Championnat d’Europe

Photo : Adrian Rubio

Ce soir à la Marbella Arena de Marbella, le quadruple champion d’Espagne et double champion d’Europe poids plume, Andoni Gago (24-3-4, 7 KO), effectuera la deuxième défense du titre continental qu’il a obtenu en juin 2019 contre Madrid Jésus Sanchez, et retenu devant les Anglais Gavin Mcdonnell en avril dernier, après avoir fait une nullité technique.

Le Bizkaia de 36 ans affrontera l’ancien champion d’Europe Karim Guerfi (29-5, 9 KO), 34 ans, ancien champion de France poids mouche et quadruple champion d’Europe poids coq.

En mars dernier, il a perdu son titre au premier tour face à un tourbillon écossais appelé Lee McGregor.

Hier soir, ils ont donné sur la balance 56 200 kg, Gago, et 56 800 kg le requérant Guerfi, confortablement en dessous de 57 150 kg, la limite de la catégorie plume.

Dans le combat en demi-fond, Ronny Landaeta a donné 75 100 kg, tandis que son rival français Nizar Trimech (8-1,3 KO) a donné 74 100 kg.

Et dans un autre combat pertinent, le Marocain Ayoub El Fahmi (1-0, 1 KO) affrontera l’Andalou d’origine colombienne Chistopher mena (2-3-3, 2 KO) :

De plus, d’autres matchs mineurs de boxe et de K1 seront joués.

Andoni Gago Partie en favori, il est dans son poids et a le soutien du public. Sa bonne performance contre Gavin McDonnell l’a revalorisé. Il usera de sa pression habituelle à laquelle Guerfi ​​opposera son rythme et sa bonne boxe fluide pour stopper le char basque.

Dans leur équipe, ils ont confiance en leur victoire, comme nous l’a dit leur entraîneur Txutxi del Valle : »Guerfi ​​est un adversaire difficile. Andoni est un étrange combattant, à voir aussi comment il le gère, car parfois il arrive au sommet avec les grands rivaux, les annule, et avec d’autres plus abordables il s’implique. Guerfi ​​est plus grand, plus explosif, il faut être très attentif dans les quatre premiers rounds car il jette tout, mais je fais confiance au rythme de combat de Gago, dès le cinquième il y a peu de ceux qui le tiennent.

Gago peut approfondir l’histoire de la boxe espagnole.

À ce jour, cinq Basques ont été champions d’Europe. Paulino Uzcudun, trois fois chez les poids lourds (1926, 1928 et 1933), José Manuel Ibar « Urtain », trois fois chez les poids lourds (1970 et 1971), Agustin Senin, trois fois chez les poids coq (1971 et 1972), Kerman Lejarraga, deux fois au poids welter (2018) et Andoni Gago, deux fois au poids plume (2019 et 2020).

Pour cette raison, Gago, avec un troisième titre, entrerait dans le club des triples champions basques, en compagnie de Uzcudun, Urtain et Senín, une récompense historique pour laquelle le Biscayen se battra de plein fouet.

Le championnat d’Europe peut être vu sur LaLigaSports à partir de 21h00.