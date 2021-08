Andoni Gago et un Européen au parfum de titre mondial

Andoni Gago (3-4-24, 7 KO) se lève tous les jours avant l’aube. Il entraîne la partie physique, travaille huit heures (parfois plus) comme livreur à Bilbao et veut encore, l’après-midi, enfiler ses gants pour boucler une journée de préparation comme celle de tout combattant de son niveau. A) Oui, A force d’efforts et de persévérance, il est devenu champion d’Europe poids plume. Ce sceptre continental est exposé ce vendredi (20h55, LaLigaSportsTV), à la Marbella Arena de Puerto Banús (Málaga), face au Français Karim Guerfi ​​​​(29-5, 9 KO).

El Machito, 36 ans, a boxé pour la dernière fois en avril. Un combat qui a indigné le monde entier. Il coupa son adversaire d’un coup, mais l’arbitre et les juges lui arrachèrent la victoire et lui laissèrent un nul qui le laissa « une tête d’idiot ». “Tu dois aller presque remercier … au moins tu es toujours champion“Il reconnaît AS. C’était une déception, mais il ne doutait pas de son avenir.”Il ne m’est jamais arrivé de m’abandonner. C’est mon hobby et je le fais parce que ça m’amuse“, Ajouter.

Avec cette prémisse, Gago arrive très sereinement au combat le plus important de sa carrière : “Je ne vois pas au-delà de ce soir.” Malgré cela, nous regardons tous vers l’avenir. Si vous gagnez contre un combattant comme Guerfi, ancien champion continental et avec une grande affiche internationale, les portes d’un titre mondial peuvent s’ouvrir grandes. Les options sont là, mais vous devez d’abord gagner. Le Français est un boxeur dangereux, mais le Basque est clair sur ce qui l’a conduit là où il est. “Il a beaucoup d’expérience et est un excellent contre-perforateur. Mais je sais à quoi ressemblera mon genre de combat. Je vais essayer de le submerger dès le premier instant“Il promet. C’est l’heure d’El Machito.