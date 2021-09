Andoni García : Prêt à revenir sur EXATLON USA ?

Andoni García / Instagram Andoni García sera-t-il le vainqueur d’EXATLON États-Unis ?

La cinquième saison de Reality Deportivo Exatlon United States, restera probablement dans l’histoire comme l’une des plus controversées de l’histoire du programme de compétition, car elle a duré plus longtemps que toute autre et a également ajouté à la bataille une bonne quantité de renforts jusqu’à une étape très proche des moments cruciaux. L’un de ces renforts était un visage bien connu d’Exatlon États-Unis, l’athlète et mannequin espagnol Andoni García, qui a failli ne pas remporter cette seconde chance de remporter la gloire.

Depuis qu’Andoni García a remis les pieds en République dominicaine, le théâtre de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », nous nous souvenons tous dans le public de ses vastes prouesses sportives, en nous enseignant à nouveau pourquoi il n’était qu’à quelques instants de recevoir cela. trophée tant convoité et les 200 000 $ lorsqu’il a participé aux versements précédents.

A son arrivée avec Wilmarie Negrón, tous deux étaient chargés d’injecter ce supplément d’adrénaline dans la Team Contendientes, qui traversait une période difficile et ce renfort a suffi à remettre la compétition à un niveau plus équitable. Il ne fait aucun doute qu’il est l’un des meilleurs de l’histoire de la série !

Vous préparez une nouvelle saison d’EXATLON USA ?

Mais tout indiquerait qu’en bon athlète, Andoni García ne serait pas prêt à abandonner lorsqu’il s’agit d’Exatlon États-Unis. A tel point qu’il s’entraîne déjà dur pour retrouver sa meilleure forme physique.

Dans la vidéo, qu’Andoni a partagée sur ses réseaux sociaux, il a assuré avoir promis à sa femme qu’il allait s’entraîner à Exatlon États-Unis en plus des circuits, mais il a assuré qu’il s’est retrouvé très fatigué après les longues journées, en profitant pour applaudir la constance du “Léon” “Tavo”, qui disait “il s’entraînait tous les jours”.

Il a également dit qu’il est prêt à retourner à Exatlon États-Unis pour s’en donner l’opportunité, puisqu’il donne déjà tout pour revenir à un état physique optimal. Ne manquez pas cette vidéo gracieuseté du portail spécialisé pour les fans de la compétition, Madison Entertainment :

ANDONI DANS LA SAISON 6 ! VOUS VOUS FORMEZ DÉJÀ ? Exatlon États-Unis USA

Cet aveu d’Andoni García a déclenché toutes sortes de réactions de la part de la majorité des fans d’Exatlon aux États-Unis. Bien sûr, tous en faveur d’un éventuel retour de Garcia dans les circuits aguerris dans les futurs épisodes de l’émission télévisée.

Beaucoup seraient en faveur d’une nouvelle tentative d’Andoni : “La belle Andoni te soutient toujours, j’adore te voir sur ces circuits et ce but bleu j’espère que tu reviens à la saison 6”, a déclaré un abonné, tandis qu’un autre Il a indiqué que : “Siii Andoni j’aimerais te revoir dans les arènes 👏👏🙌🙌👌👌”.

D’un autre côté, nombreux sont ceux qui ne se souviendraient pas d’un retour du modèle également de la Team Contendientes. “Andoni je t’aime beaucoup, mais c’est déjà fatiguant de voir les mêmes athlètes chaque saison. Faites déjà sortir de nouvelles personnes. Ou que …… Il n’y a pas… ? », Partant de là, un autre a dit ceci : « Même quand ils vont nous avoir avec les mêmes participants, ils sont fatigués, nous voulons de nouveaux visages, je suis un habitué du programme parce que j’aime les compétitions, mais il est temps qu’elles soient toutes nouvelles.”

Il ne reste plus qu’à attendre si Andoni García reviendrait effectivement à Exatlon États-Unis.

