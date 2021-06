Telemundo Andoni García faisait partie de l’équipe Contendientes lors de la 2e saison d’Exatlon USA

Dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, nous avons déjà atteint ce stade où chaque athlète participant aux deux équipes, Famous et Contending, donne tout dans les compétitions de groupe car nous sommes déjà au point où le combat va bientôt commencer individuel au sein de la compétition, appelée “la plus féroce de la planète”.

Blessures : les protagonistes d’Exatlon États-Unis

Depuis le début de la cinquième saison d’Exatlon USA, un facteur est resté inchangé. Les lésions. Celles-ci ont fait des ravages chez la grande majorité des athlètes du programme de compétition des deux équipes. Certains athlètes ont été brutalement arrêtés en route, tandis que d’autres ont été mis hors circulation pendant plusieurs semaines.

Mais le public d’Exatlon États-Unis, toujours au courant de chaque détail qui se passe au sein de la compétition, a pu commenter sur les réseaux sociaux que les temps de repos desdites blessures sont plus longs, en ce qui concerne les athlètes préférés, comme cela aurait été le cas. le cas d’anciens participants Mack Roesch ou Denisse Novoa, devenus par la suite le centre d’une expulsion controversée pour rupture de contrat et avoir enfreint les règles du programme télévisé.

Andoni García Repos pour la fin ?

L’Espagnol Andoni García, surnommé le “Superman” d’Exatlon États-Unis, depuis son arrivée avec trois autres renforts, a suscité la controverse parmi les fans d’Exatlon États-Unis qui ont assuré dans différents forums pour les fans, que cette incorporation de García, avec Wilmarie Negrón , pour les Concurrents et Dania Aguillón et Jorge Hugo Giraldo pour les Famosos, auraient été hors du temps avec la compétition si avancée, dans une étape déjà proche des huitièmes de finale.

Depuis leur arrivée, Andoni et Wilmarie ont insufflé l’élan nécessaire à la Team Contendientes pour retourner la scène en leur faveur et poursuivre résolument leur chemin vers l’issue de la cinquième saison. Du côté des rouges, l’histoire a été différente, Giraldo et Aguillón n’ont rejoint qu’une équipe qui à première vue semble vaincue, victimes de ce qui semble être une série de défaites sans fin.

Mais le chemin des triomphes d’Andoni García aurait été de courte durée, car le concurrent de l’équipe Contendientes est blessé et ne participe pas. Curieusement, Andoni et Wilmarie ont été blessés, mais Wilmarie est déjà de retour dans les arènes, apportant des points à son équipe, bien que dans le cas d’Andoni, l’histoire soit différente. Selon l’équipe médicale d’Exatlon aux États-Unis, il ne peut toujours pas revenir tant qu’il n’est pas complètement rétabli.

Dans la vidéo ci-dessous, gracieuseté du portail pour les fans de la compétition, Madison Entertainment, ils approfondissent un peu plus le sujet d’Andoni García et les renforts de la Team Contendientes, ce qui assure que le public est bien meilleur que celui de la Team Famosos :

Dans la vidéo, ils indiquent qu’il est inévitable de se demander que si Andoni García continue de se reposer encore dans la compétition, il irait directement à la grande finale de la cinquième saison, sans avoir suffisamment participé aux circuits réguliers, comme les autres concurrents .

Les utilisateurs de YouTube et les abonnés de la chaîne Madison Entertainment n’ont pas tardé à s’élever contre l’éventuelle avance d’Andoni en grande finale : Je suis Fan of the Famous et je ne suis pas d’accord pour dire qu’il va être le champion et où sont le cowboy et Tavo qui sont les deux hommes bleus qui sont arrivés dès le premier jour, pareil avec Ana.”

Qu’en pensez-vous, aimeriez-vous voir Andoni à la grande finale d’Exatlon États-Unis ?

