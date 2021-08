Andoni García sera le vainqueur d’EXATLON États-Unis ?

Andoni García / Instagram Andoni García sera-t-il le vainqueur d’EXATLON États-Unis ?

Après des mois d’action, d’adrénaline, de blessures, d’émotions, de larmes, de joie et de toutes sortes de défis qui ont mis des dizaines d’athlètes à rude épreuve, la cinquième saison d’EXATLON États-Unis est sur le point d’atteindre ses derniers instants.

Y aunque los televidentes que siguen con mucha pasión y fervor tanto a los Famosos como a los Contendientes, ya tienen sus favoritos para alzarse con el primer lugar del reality show de Telemundo, Andoni García, de los Azules no descarta que pueda ser el ganador de la concurrence.

Le membre du clan candidat a parlé avec une grande sincérité des derniers jours d’EXATLON et a répondu à une question à l’animateur de l’émission, Frederik Oldenburg, qui a montré qu’il avait exprimé son désir de devenir le vainqueur de la compétition dite la plus féroce sur le planète. .

“Qu’est-ce qui va vous manquer le plus à propos de #ExatlonEEUU?” L’animateur de l’émission a demandé à l’athlète espagnol de 32 ans, auquel l’ibérique a déclaré qu’il espère qu’on se souviendra du vainqueur de la cinquième saison de l’émission.

“Eh bien, j’espère que c’est comme un champion, mais je pars comme je pars, la vérité est que je suis très heureux”, a déclaré l’athlète des Bleus, entouré du reste des membres de son équipe.

Malgré son désir de devenir le vainqueur de l’émission, le mannequin a mentionné s’il remporte le concours ou non, emporte une énorme expérience et de beaux souvenirs pour le reste de sa vie, et a révélé qu’il n’imaginait pas aller aussi loin.

“La vérité est que je n’y suis pas parvenu, je n’ai pas pensé à atteindre ce stade de la compétition, car je savais que c’était très difficile, parce qu’ils étaient dans la compétition depuis quatre, six mois, c’est très difficile de s’intégrer. On l’a déjà vu avec des renforts, et la vérité c’est que les circuits vont beaucoup me manquer, je les adore. Chaque fois que j’y vais, j’aime davantage le tir », a déclaré Andoni, qui a participé à la deuxième saison d’EXATLON et est cette fois revenu en renfort pour les Bleus, après la série de blessures subies par l’équipe.

L’athlète a déclaré que ce sera à la fin de l’émission de téléréalité que “le 20 tombera”, et a déclaré qu’à la maison, il raterait sans aucun doute cette étape de sa vie.

« Ici, on n’a pas de soucis. Plus si tu manques beaucoup de choses dehors, mais que tu t’amuses ici, et que tu ne le sais pas avant de sortir, et ça m’est déjà arrivé deux fois, et je suis sûr que cette fois ne sera pas l’exception, “, a déclaré Andoni, qui a reçu de nombreuses phrases de soutien de ses fans qui veulent qu’il gagne. « Dès qu’il sortira, les circuits vont beaucoup me manquer, les gars. La vérité est que c’est une expérience unique ».

“Andoni est un homme intelligent avec un vocabulaire merveilleux, une très belle façon de s’exprimer, je t’aime mon Superman💙💙💙💙🤭🤗🤗🤗💙💙💙💙💙”, “Andoni le beau d’exatlon 😍😍😍😍” et “Je suis à 100% 💙 Mais dans cette cinquième saison les rouges ont mieux joué que les bleus. Je suis un réaliste, pas un fan », étaient quelques-uns des commentaires faits par les fans aux Espagnols, qui montreront bientôt si leur désir d’être le champion sera exaucé ou s’ils verront un autre athlète couronné vainqueur de« la concurrence la plus féroce de la planète.

