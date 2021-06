Andoni García : Vous quittez EXATLON 5 USA ?

Telemundo Andoni García faisait partie de l’équipe Contendientes lors de la 2e saison d’Exatlon USA

Suivez la polémique dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis. A six mois du début de la compétition, les rangs des athlètes blessés ne cessent d’augmenter et récemment une autre vague de coups s’est abattue entre les athlètes des deux équipes, mais celle de l’un en particulier a suscité beaucoup de polémique, il s’agit de l’Espagnol de les concurrents de l’équipe, Andoni García, qui a rejoint les Bleus il y a quelques semaines à peine en renfort, et s’est blessé, déclenchant la polémique sur sa santé, et son possible abandon de la compétition.

L’arrivée d’Andoni García sur EXATLON 5 USA : Polémique !

Depuis son arrivée au Team Contendientes en renfort, avec l’ancien participant d’un autre programme Telemundo, Wilmarie Negrón, Andoni García a signifié une injection d’adrénaline pour l’équipe bleue. À tel point que cela a changé la séquence de défaites qui semblait éternelle, et leur a donné la solidité dont ils avaient besoin dans un moment crucial de la compétition, mais comme tout dans la cinquième saison, cela ne pouvait pas durer éternellement et Andoni, comme la plupart des guerriers de Exatlon États-Unis, a également été blessé.

Jusqu’à ce moment, ses passes sur les circuits étaient si peu nombreuses, qu’il avait un pourcentage de victoires bien supérieur à celui des autres athlètes qui l’étaient depuis le début, car logiquement, faisant peu de jours, et étant le vainqueur au total, son pourcentage de les victoires finiraient par être plus anciennes, et c’est précisément ce qui aurait généré toutes sortes de commentaires parmi les adeptes de l’émission de téléréalité sportive, assurant que García la production aurait “un repos pour la fin”.

Le mécontentement a tellement été qu’ils n’ont pas tardé à s’exprimer très vocalement sur les réseaux sociaux, un adepte a commenté la chose suivante : “Cet andoni est venu en vacances, car il a joué environ 3 fois et puis pour se reposer, c’est injuste avec le membres les 2 équipes.”

Andoni García : Vous quittez EXATLON 5 USA ?

Mais bien qu’il se soit remis de la blessure qu’il a subie, rejoignant son équipe depuis le 10 juin, plusieurs portails pour les fans de compétition, toujours au courant des informations les plus exclusives et de première main, assurent qu’il est fort possible qu’Andoni García ne continue pas dans le cadre des concurrents de la cinquième saison d’Exatlon USA.

Dans cette vidéo, le narrateur fait référence à d’autres athlètes qui, dans leurs saisons respectives, ont été blessés et ont mis beaucoup de temps à se remettre, pour finalement revenir continuer dans la compétition, citant le cas spécifique de Mack Roesch cette saison, et la célèbre ” panthère » Denisse Novoa, lorsqu’elle a traversé pour la première fois les sables de la République dominicaine.

L’opinion des fans a été la même, quelle que soit la préférence de son équipe. Un adepte a déclaré: “S’il vous plaît, dites clairement et franchement simplement qu’il part, c’est plus de repos qu’il ne joue qu’il part, point final.” Et tant d’autres qui ont rejoint le même commentaire sur les réseaux sociaux, indiquant qu’une si longue pause à ce stade, et plus d’un renfort qui s’est ajouté très récemment à la compétition, serait injuste pour ceux qui se battent depuis le début.

Il reste à attendre de voir ce qui se passe avec Andoni García, et si en fait il quitterait Exatlon États-Unis.

