Andoni Iraola renouvelle jusqu’en 2022 avec le Rayo Vallecano

07/06/2021 à 12:11 CEST

Andoni Iraola, qui a mis fin à son contrat avec le Rayo Vallecano à la fin de la saison dernière, poursuivra la saison prochaine sur le banc de l’équipe franjirrojo, jusqu’en 2022, selon le club madrilène rapporté mardi.

Iraola, 39 ans, est arrivé au Rayo en juin 2020 et, un an plus tard, est devenu l’architecte du retour de l’équipe madrilène en première division. Son bilan en compétition officielle durant ces douze mois était de 50 matches dirigés qui se résument en 25 victoires, 10 nuls et 15 défaites.

Précédemment, Iraola Il a commencé sa carrière comme entraîneur en 2018 à l’AEK Larnaca, avec qui il a joué en Ligue Europa et remporté la Supercoupe de Chypre en 2019. De retour en Espagne, il a dirigé les Mirandés, avec qui il a réalisé un séjour confortable en deuxième division et qu’il a menés en demi-finale de la Copa del Rey en 2020.

Footballeur professionnel, il a disputé 510 matchs officiels avec l’Athletic de 2003 jusqu’à son départ en 2015. Seize ans portant le maillot rouge et blanc de l’équipe de Bilbao qui a laissé place à l’aventure américaine à New York avant sa retraite en 2016 .

Iraola, à 39 ans, devient le plus jeune entraîneur des vingt de Primera, devant Jagoba Arrasate (Osasuna), Javi Calleja (Alavés) et Robert Moreno (Grenade), tous avec 43.