Andoni se demande s’il a laissé Jeyvier gagner à Exatlon

Andoni García a avoué pourquoi il n'a pas combattu avec force contre Jeyvier en demi-finale

Moins d’une semaine s’est écoulée depuis que 10 demi-finalistes ont atteint la dernière semaine de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, et même l’un d’entre eux, Andoni García, a été considéré par de nombreux adeptes de l’émission de téléréalité Telemundo comme l’un des messieurs préférés pour avancer dans le duel final, l’Espagnol a été laissé à mi-chemin dans un duel contre Jeyvier, qui a finalement été le champion masculin de la compétition.

L’ancien membre de l’équipe bleue a montré sa griffe et sa discipline tout au long des plus de deux mois où il était dans le programme, comme l’un des renforts, mais dans le circuit qu’il a fait avec Jeyvier, il y avait des fans qui ne l’ont pas vu se battre avec le même force, pour laquelle ils l’ont même critiqué et lui ont dit qu’il laissait gagner le Portoricain.

En dehors de la compétition, l’ancien athlète d’EXATLON s’est entretenu avec ses fans, à travers un “live”, dans lequel il a posé calmement les questions des fans déçus qui insistent sur le fait qu’il ne s’est pas frayé un chemin jusqu’à la finale, comme il aurait dû le faire, mais a nié avoir laissé son ami gagner.

« Beaucoup de gens m’ont envoyé des messages que j’ai abandonné, mais je n’ai pas abandonné. J’étais réaliste. C’est vrai qu’il ne faut jamais jeter l’éponge, et je ne veux pas que les gens pensent que j’ai jeté l’éponge, mais que j’étais très conscient que ça n’allait pas être possible, et ça ne l’a pas été. Et la vérité est que je suis très fier, que si le meilleur ne m’a pas gagné, le deuxième m’a gagné », a déclaré Andoni.

L’ancien athlète du groupe des concurrents a en outre expliqué pourquoi il n’avait pas utilisé sa médaille de sauf-conduit pour obtenir un avantage, et a déclaré que même de cette manière, il n’aurait pas pu battre Jeyvier.

« Je n’ai pas utilisé ma médaille, car je ne voyais aucune option (gagner). C’est de cela que je parlais avec ma femme. Je ne sais pas ce que vous voyez de l’extérieur, mais de l’intérieur, vous ressentez une chose totalement différente », a déclaré l’Espagnol. « Je suis sûr qu’il aurait eu trois autres médailles et qu’il n’aurait pas pu battre Jeyvier, car c’est l’un de ses circuits les plus rapides et l’un de mes circuits les plus lents. Et le meilleur objectif était de Jeyvier.

Et devant l’insistance d’autres questions de ses followers sur la polémique qu’il n’a pas combattu comme il le devrait, Andoni a donné une réponse qui a fait rire son ex-compagne Ana Parra, avec qui il a fait le “live”, et a insisté sur le fait que il était clair que je ne pouvais plus rien faire.

« Ce n’est pas que je me laisse gagner. Evidemment j’aurais voulu gagner les 200 mille dollars, je vous assure. Mais Jeyvier est si rapide, ça me fait paraître lent. J’étais déjà fatigué et je n’ai pas utilisé la médaille car c’était impossible », a arrangé l’athlète. “Je voyais vraiment cela comme impossible, j’étais très fatigué et j’ai dit:” regardez, ce qui devait être était “. Je devais le battre sept fois et il m’en a battu deux de plus, et j’ai dit : ‘ça n’arrivera pas.’

