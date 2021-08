Andonovski veut que l’équipe nationale des États-Unis donne tout pour le bronze

Qui dirait que cet été l’équipe nationale avec le plus de problèmes serait l’équipe féminine des États-Unis. Le viril devait être sur la corde raide en raison de la vérification de sa supposée génération dorée et à la fin, ce groupe et celui de la MLS ont remporté la Gold Cup, tandis que ceux dirigés par Vlatko Andonovski, qui étaient les favoris pour l’or avec la Suède, ils devront chercher à se contenter de la médaille de bronze.

Le Canada les a laissés sur la route avec une pénalité solitaire et l’image que tout le monde a laissée est Carli Lloyd accroupie. Cependant, nous pouvons prendre cela non seulement pour le message de tristesse ou de déception, mais aussi pour le sacrifice que le groupe est prêt à faire pour gagner tout ce qui lui est proposé. Et que son entraîneur le sait mieux que quiconque.

«Nous aspirions à l’or et nous essaierons toujours de l’obtenir, cela ne changera jamais. Juste parce que cette fois, cela ne s’est pas produit, cela signifie que tout s’arrête là. Nous entrons dans chaque match avec la mission de le gagner et le prochain implique une médaille olympique. Nous ferons tout notre possible pour l’obtenir“Andonovski a avoué lors d’une conférence avant la réunion. “Nous n’avons rien à perdre. En fait, nous avons beaucoup à gagner et je vous promets que nous ferons tout pour cette médaille.”

Les États-Unis cherchaient à remporter le doublé entre la Coupe du monde et les Jeux olympiques, mais maintenant ils reviennent d’abord dans le passé en raison de leur élimination précoce à Rio 2016 et, beaucoup plus loin, si l’on considère le Christian Brothers College qui, en 1904, s’est retrouvé avec le bronze. Depuis l’incursion des Sélections en 1996, il avait remporté quatre des six éditions possibles.

L’USWNT est à nouveau absent d’une finale olympique

Quand on parle de Coupes du monde, il est difficile de retirer les États-Unis de la première place comme référence maximale, mais quand il s’agit des Jeux olympiques, il y a déjà deux éditions consécutives dans lesquelles le sujet change complètement. En cela, il y a encore la chance de se battre pour une médaille, mais à Rio, ils ont été éliminés en quarts de finale contre la Suède, dont le représentant a atteint la finale, mais est tombé contre l’Allemagne 2-1.